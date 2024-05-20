快訊

8次總統就職日漲跌各半 520後怎布局？法人坦言「小心操作」看好這些族群

短短5米也遇行人地獄 港籍母女在台過馬路被撞飛...媽媽倒地疼痛呻吟

台商海外布局 勞動合規是營運穩定關鍵

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導

受地緣政治影響，台商近年面臨分散海外布局的壓力，多處於轉型為國際企業的陣痛期。資誠建議，台商擴展海外事業時，應注意當地法令與風土民情，尤其切勿忽視當地勞工法令，並建議台商進入非華語系新興國家布局，可帶入三個嶄新思維。

今年4月初，台灣知名連鎖餐飲業在澳洲的營運主體因忽視當地勞工法令，被澳洲聯邦法院重罰390萬澳元（約新台幣8,171萬元）。該事件起因是澳洲之兩間營運主體自2014年至2018年間，支付員工之薪資低於法定最低標準、未依當地法令支付員工加班費，而被聯邦法院認定是故意且系統性地違反澳洲公平工作法。

另一印度設廠之台灣知名電子代工業，2020年12月12日曾遭二千多名員工與外部人士砸廠，初估損失達1億至2億新台幣。據報導，該事件可能是因當地勞力仲介違反勞工法令所致，如積欠員工薪水、加班費，並要求員工遵守12小時之輪班制等行為，此外，當地的種性階級制度也可能是激化勞資衝突的風險因子。

普華商務法律事務所外國法合夥律師張家健建議，台商應確實了解並遵守當地勞工法令，並在管理上考量當地文化與工作習慣，以免影響海外事業之獲利與發展，並避免減損母公司長久經營之商譽。

資誠聯合會計師事務所印度及南向投資業務會計師鮑敦川觀察，台商在新興市場布局時，仍多維持台幹打天下、摸著石頭過河的老方法。然而，除語言文字隔閡，文化本位主義始終制約台商在海外形塑因地制宜人資策略及管理體系。再者，對被投資國員工、主管機關等利害關係人而言，台商就是徹頭徹尾的外商，與日韓商甚至歐美廠商放在同一基準衡量。台商欠缺跨國管理體制、薪酬競爭力的通病，在非華語系國家更會被放大，形成不利於營運穩定的循環。

當台商真正邁入多國布局時代，管理水平能否隨之升級並接軌國際，將是台商打世界盃能否勝出的重要里程碑。鮑敦川及張家健呼籲，進入非華語系新興國家布局，宜帶入三個嶄新思維。

首先，對標成熟的跨國企業，檢視管理體系，善用本地人才，並輔以充分授權、合宜控制。

第二，可考慮帶入ESG框架設計本地營運，針對包含環境、社會與公司治理等三大面向設定具體做法，以強化與被投資國利害關係人間的互利共好。

第三，最後，依營運發展周期，設定合理的團隊布建路徑。例如，營運初期規模尚有限，靈活運用外包；中期，聘用本地人才委以職責，但輔以外部專家優化其決策品質並輔佐總部控管；長期，在集團內部建立跨國分層負責的遵循管理制度及決策原則，以利各方遵循。

台商 布局 澳洲

延伸閱讀

澳洲來台男大生老鼠藥中毒 女友丈夫也離奇死亡

澳洲交換生誤食老鼠藥案 今傳女密友前夫疑也因老鼠藥中毒身亡

澳洲媽媽來台後失蹤 竟是扮「毒騾」運毒遭羈押

奇蹟！澳洲名醫「自創療法」治腦癌 近一年癌症未復發

相關新聞

勞動部：未足額進用身障比率 91年來同期最低

勞動部今天公布未足額進用身障名單，中鋼、中鼎及榮工都因引進移工而導致未足額進用，名列私立單位前三名，但綜合數據看，整體公...

Uber eat併購案 新北：研議外送契約示範條款

台灣外送平台Uber eat公司設籍在新北市，將合併Foodpanda，新北市勞工局長陳瑞嘉表示，將比照台北市政府，研議...

沈榮津正式出任開發金副董 將再出任三家上市公司獨董和董事

開發金控今日召開董事會，完成選任前閣揆、台灣金控董事長沈榮津接任副董事長，開發金指出，未來將借重其對國際經濟局勢、全球產...

借重住宅與都更專長 花敬群出任住都中心董事長

內政部次長花敬群520後動向備受矚目，內政部20日表示，花敬群卸任政務次長職務後，為借重其住宅及都更等專業，經行政院聘任...

AI 需求強勁！4月外銷訂單年增10.8% 優於預期

賴政府今上任，經濟部外銷訂單統計傳出好消息。經濟部發布4月外銷訂單金額統計為471億美元，月減0.7%，年增10.8%，...

人形機器人2035年可創260億美元產值 美中兩國爭搶商機

隨著AI、感測器、材料等技術突破與成本下降，加上勞動力短缺的影響，全球人形機器人產業正加速發展，並積極導入場域試驗，以證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。