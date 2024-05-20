台商海外布局 勞動合規是營運穩定關鍵

受地緣政治影響，台商近年面臨分散海外布局的壓力，多處於轉型為國際企業的陣痛期。資誠建議，台商擴展海外事業時，應注意當地法令與風土民情，尤其切勿忽視當地勞工法令，並建議台商進入非華語系新興國家布局，可帶入三個嶄新思維。

今年4月初，台灣知名連鎖餐飲業在澳洲的營運主體因忽視當地勞工法令，被澳洲聯邦法院重罰390萬澳元（約新台幣8,171萬元）。該事件起因是澳洲之兩間營運主體自2014年至2018年間，支付員工之薪資低於法定最低標準、未依當地法令支付員工加班費，而被聯邦法院認定是故意且系統性地違反澳洲公平工作法。

另一印度設廠之台灣知名電子代工業，2020年12月12日曾遭二千多名員工與外部人士砸廠，初估損失達1億至2億新台幣。據報導，該事件可能是因當地勞力仲介違反勞工法令所致，如積欠員工薪水、加班費，並要求員工遵守12小時之輪班制等行為，此外，當地的種性階級制度也可能是激化勞資衝突的風險因子。

普華商務法律事務所外國法合夥律師張家健建議，台商應確實了解並遵守當地勞工法令，並在管理上考量當地文化與工作習慣，以免影響海外事業之獲利與發展，並避免減損母公司長久經營之商譽。

資誠聯合會計師事務所印度及南向投資業務會計師鮑敦川觀察，台商在新興市場布局時，仍多維持台幹打天下、摸著石頭過河的老方法。然而，除語言文字隔閡，文化本位主義始終制約台商在海外形塑因地制宜人資策略及管理體系。再者，對被投資國員工、主管機關等利害關係人而言，台商就是徹頭徹尾的外商，與日韓商甚至歐美廠商放在同一基準衡量。台商欠缺跨國管理體制、薪酬競爭力的通病，在非華語系國家更會被放大，形成不利於營運穩定的循環。

當台商真正邁入多國布局時代，管理水平能否隨之升級並接軌國際，將是台商打世界盃能否勝出的重要里程碑。鮑敦川及張家健呼籲，進入非華語系新興國家布局，宜帶入三個嶄新思維。

首先，對標成熟的跨國企業，檢視管理體系，善用本地人才，並輔以充分授權、合宜控制。

第二，可考慮帶入ESG框架設計本地營運，針對包含環境、社會與公司治理等三大面向設定具體做法，以強化與被投資國利害關係人間的互利共好。

第三，最後，依營運發展周期，設定合理的團隊布建路徑。例如，營運初期規模尚有限，靈活運用外包；中期，聘用本地人才委以職責，但輔以外部專家優化其決策品質並輔佐總部控管；長期，在集團內部建立跨國分層負責的遵循管理制度及決策原則，以利各方遵循。

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