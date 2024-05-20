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借重住宅與都更專長 花敬群出任住都中心董事長

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
花敬群將出任住都中心董事長。聯合報系資料照片／記者王昭月攝影
花敬群將出任住都中心董事長。聯合報系資料照片／記者王昭月攝影

內政部次長花敬群520後動向備受矚目，內政部20日表示，花敬群卸任政務次長職務後，為借重其住宅及都更等專業，經行政院聘任為國家住都中心專任董事長。

內政部表示，國家住都中心自2018年8月1日成立以來，即由花前政務次長敬群派兼為政府機關代表董事，並代理執行董事長職務。花敬群於20日卸任政務次長職務後，為借重其住宅及都更等專業，經行政院聘任為國家住都中心專任董事長，以協助日後國家住都中心繼續推動社會住宅興辦及都市更新等重大政策計畫。

內政部 花敬群 都更

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