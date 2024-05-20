快訊

短短5米也遇行人地獄 港籍母女在台過馬路被撞飛...媽媽倒地疼痛呻吟

AI 需求強勁！4月外銷訂單年增10.8% 優於預期

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
AI示意圖。 （聯合報系資料庫）
AI示意圖。 （聯合報系資料庫）

賴政府今上任，經濟部外銷訂單統計傳出好消息。經濟部發布4月外銷訂單金額統計為471億美元，月減0.7%，年增10.8%，表現優於預期。經濟部統計處長黃于玲表示，主因是AI及新興科技應用持續擴增帶動。

展望未來，經濟部表示，高利率環境抑制全球經濟成長力道，加上美中角力持續升溫，以及地緣政治緊張情勢未歇，增添全球經濟前景之不確定性，惟高效能運算、人工智慧等新興科技應用加速擴展，對我半導體產業及伺服器等供應鏈需求殷切，可望挹注外銷接單成長動能。

經濟部

延伸閱讀

受惠AI商機 4月外銷訂單471億美元年增10.8%優於預期

無人車上路遙遙無期？ 交通部坦言還在技術驗證

5月國民經濟信心調查：股市樂觀情緒仍樂觀 民眾參加除權意願增加

大陸對台聚甲醛產品反傾銷調查 經濟部：協助分銷、轉型

相關新聞

AI 需求強勁！4月外銷訂單年增10.8% 優於預期

賴政府今上任，經濟部外銷訂單統計傳出好消息。經濟部發布4月外銷訂單金額統計為471億美元，月減0.7%，年增10.8%，...

人形機器人2035年可創260億美元產值 美中兩國爭搶商機

隨著AI、感測器、材料等技術突破與成本下降，加上勞動力短缺的影響，全球人形機器人產業正加速發展，並積極導入場域試驗，以證...

助攻企業接班零斷層 商研院再啟動基業長青創二代班

助攻企業接班零斷層，商研院將開設第12期「基業長青創二代班」。商研院表示，基業長青創二代班推出迄今培育近220位來自各行...

520賴政府上任 民眾最盼優先改善「加薪追不上通膨」

高物價成為賴政府上任後一大課題。520賴政府上任，根據104人力銀行20日公布的最新調查顯示，若有機會與新勞動部長對談，...

外送下一步／兩大巨頭全球市場大亂鬥 在地蝦米力抗大鯨魚有關鍵優勢

5月14日Uber 宣布，將併購德國Delivery Hero旗下foodpanda在台外送業務，其實相關消息從3月就已傳出。台灣這兩大外送平台龍頭，走過疫情紅利的爆發期，如今紛紛調整策略，縮短戰線、集中火力。隨著兩大巨頭的全球調整之路，愈走愈明，這會不會給在地業者更多存活空間呢？

投信搶攻REITs千億大餅 能否拿出高配息 寄望綠能勝過商辦

攸關投信業者可發行REITs（不動產投資信託基金）的「證券投資信託顧問法」修正草案，15日在立法院財委會通過初審，那麼，投信業者發行的REITs，和銀行發行者的REITs，有何不同之處呢？業者說明，主要差異僅在於發行單位不同，從公開市場上交易的方式並無不同。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。