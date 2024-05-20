AI 需求強勁！4月外銷訂單年增10.8% 優於預期
賴政府今上任，經濟部外銷訂單統計傳出好消息。經濟部發布4月外銷訂單金額統計為471億美元，月減0.7%，年增10.8%，表現優於預期。經濟部統計處長黃于玲表示，主因是AI及新興科技應用持續擴增帶動。
展望未來，經濟部表示，高利率環境抑制全球經濟成長力道，加上美中角力持續升溫，以及地緣政治緊張情勢未歇，增添全球經濟前景之不確定性，惟高效能運算、人工智慧等新興科技應用加速擴展，對我半導體產業及伺服器等供應鏈需求殷切，可望挹注外銷接單成長動能。
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