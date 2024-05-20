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勞動部：未足額進用身障比率 91年來同期最低

中央社／ 台北20日電
勞動部。圖／聯合報系資料照
勞動部。圖／聯合報系資料照

勞動部今天公布未足額進用身障名單，中鋼、中鼎及榮工都因引進移工而導致未足額進用，名列私立單位前三名，但綜合數據看，整體公、私單位不足額進用率為91年來同期最低。

勞動部勞動力發展署今天公布113年1月至2月公立單位連續未足額單位名單，其中公立單位以司法院不足額2人名列首位，其餘包含宜蘭縣頭城鎮公所、國家環境研究院、新竹縣湖口鄉新湖國民小學、新竹縣五峰鄉公所等12個單位，都是未足額進用1人。

私立單位部分，中鋼、中鼎工程及榮工工程都分別以未足額進用19人、18人、18人名列前三，其次為環鴻科技13人、光寶科技12人、美商科磊台灣分公司10人、台灣萊雅10人及星宇航空10人等。

勞動部勞動力發展署身心障礙者暨特定對象就業組科長黃雅鈴今天接受媒體聯訪指出，私立單位中鋼、中鼎工程及榮工工程因為公共工程引進移工，導致依法需要進用身障的名額提高，目前都已經請地方政府前往輔導、改善，盼協助提出改善計畫。

黃雅鈴說，經瞭解，這些工程類單位認為營造工程較危險因此較難進用身障，但還是有建議單位可以在內勤、文書或總務等職務上進行調配，過去也有工程類單位是進用視障按摩師，其實還是有一些方法。

另外，黃雅鈴說，根據數據顯示，這次整體公、私單位不足額進用率為8.71%，是民國91年來同期最低，且過去因「無正當理由」未足額進用被開罰的38家單位中，已有12家後來足額進用或者是改進、增加進用人數，顯示目前未足額進用的狀況，持續有改善。

勞動部 新竹 身障

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