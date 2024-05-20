快訊

短短5米也遇行人地獄 港籍母女在台過馬路被撞飛...媽媽倒地疼痛呻吟

賴總統宣示能源轉型 工總：應務實開放態度看待核能

中央社／ 台北20日電

新任總統賴清德今天發表就職演講，提出將啟動第2次能源轉型，發展多元綠能等，工總指出，新政府與產業界對低碳、穩定能源供應的期待相符，不過政府也應以務實開放態度看待核能，不將核能摒除在國家電力配比之外。

至於兩岸關係，工商界認為，雙方皆須釋善意才對等溝通，兩岸應盡快恢復交流，建議可從放寬大陸專業人士來台開始。

賴總統今天發表就職演說內容，提到兩岸立場，他強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬。此外，針對能源議題，賴總統宣示將推動第2次能源轉型，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統的韌性。

工總今天透過新聞稿表示，賴總統就職演說提出「前瞻未來，智慧永續」、「競逐太空，探索海洋」及「布局全球，行銷全世界」3大產業發展方向，與近年工總白皮書提出的建言方向一致，對此表示肯定。

面對全球供應鏈重新布局的時代，工總表示，政府和產業界必須緊密合作，才能面對新的挑戰。工總已和經濟部透過「亞太產業合作平台」，協助企業布局新南向國家，建議未來政府應擴大協助產業深化重點市場的經營，確保台灣在全球市場上的競爭優勢。

能源議題方面，工總表示，賴總統提出推動第2次能源轉型，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統韌性的政策方向，與產業界對低碳、穩定能源供應的期待相符。

不過工總進一步指出，當前核能發展不斷進步，國際對核能的看法也有改變，期盼政府採取務實而開放的態度，不將核能摒除在國家電力配比之外。

工總表示，產業界除了期待檢討能源配比與強化電網建設外，台灣之所以缺水「不是因為沒有水，而是沒有留住水」，以及大多數水資源設施老化的問題，需要政府強化基礎建設，支撐台灣產業發展。

兩岸議題方面，工總表示，維持穩定和平的兩岸關係受到國際高度關切、台灣多數民意支持，是台灣當務之急，兩岸應盡快恢復有序交流，例如可從放寬大陸專業人士來台開始。

工總指出，在兩岸政府仍無法恢復正常交流協商之際，政府可委託公協會、智庫等單位，積極前往大陸台商投資集中的各個區域，以了解台商更為真實的投資經營狀況；更重要的是，就符合台灣未來發展藍圖的特定供應鏈，制定全盤產業鏈招商計畫，以積極主動態度，前往大陸引導相關台商回台，或進行台商輔導。

中小企業總會理事長李育家表示，針對兩岸議題，賴總統的談話釋出善意，並呼籲兩岸城市交流、學生開放等，同時延續前總統蔡英文對於兩岸互不隸屬的立場；但中國以一國兩制作為溝通前提，且共機時常擾台，建議雙方都要釋出善意，才能達到真正互相平等的溝通。

能源議題方面，李育家表示，台灣並非缺電，而是供電設備出問題，建議政府仔細評估產業未來用電量、能源供應等。

台商 核能 綠能

延伸閱讀

中國學者評賴總統演說：包裝台獨主張 兩岸交流不變

賴總統就職演說重申「政府在、勞保不會倒」 勞團：屁話一句

回應賴清德總統就職演說 陸國台辦：充分揭露「台獨工作者」本性

賴總統午宴日本國會議員慶賀團 盼創造兩國雙贏

相關新聞

借重住宅與都更專長 花敬群出任住都中心董事長

內政部次長花敬群520後動向備受矚目，內政部20日表示，花敬群卸任政務次長職務後，為借重其住宅及都更等專業，經行政院聘任...

AI 需求強勁！4月外銷訂單年增10.8% 優於預期

賴政府今上任，經濟部外銷訂單統計傳出好消息。經濟部發布4月外銷訂單金額統計為471億美元，月減0.7%，年增10.8%，...

人形機器人2035年可創260億美元產值 美中兩國爭搶商機

隨著AI、感測器、材料等技術突破與成本下降，加上勞動力短缺的影響，全球人形機器人產業正加速發展，並積極導入場域試驗，以證...

助攻企業接班零斷層 商研院再啟動基業長青創二代班

助攻企業接班零斷層，商研院將開設第12期「基業長青創二代班」。商研院表示，基業長青創二代班推出迄今培育近220位來自各行...

520賴政府上任 民眾最盼優先改善「加薪追不上通膨」

高物價成為賴政府上任後一大課題。520賴政府上任，根據104人力銀行20日公布的最新調查顯示，若有機會與新勞動部長對談，...

外送下一步／兩大巨頭全球市場大亂鬥 在地蝦米力抗大鯨魚有關鍵優勢

5月14日Uber 宣布，將併購德國Delivery Hero旗下foodpanda在台外送業務，其實相關消息從3月就已傳出。台灣這兩大外送平台龍頭，走過疫情紅利的爆發期，如今紛紛調整策略，縮短戰線、集中火力。隨著兩大巨頭的全球調整之路，愈走愈明，這會不會給在地業者更多存活空間呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。