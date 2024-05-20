受惠AI商機 4月外銷訂單471億美元年增10.8%優於預期

攸關投信業者可發行REITs（不動產投資信託基金）的「證券投資信託顧問法」修正草案，15日在立法院財委會通過初審，那麼，投信業者發行的REITs，和銀行發行者的REITs，有何不同之處呢？業者說明，主要差異僅在於發行單位不同，從公開市場上交易的方式並無不同。

2024-05-20 07:10