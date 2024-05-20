韋能能源打造綠能「日光域」 嘉義綠能生態教育館開幕

總部位於新加坡之再生能源廠韋能能源 (Vena Energy) 位於嘉義義竹綠能生態教育館重新開幕，以「日光域」為常態性策展主題。

「日光」曾經提供義竹不同時期的產業發展，韋能能源嘉義義竹電廠早期屬於鹽田產區，隨著鹽灘廢曬，濱海旁不再有鹽民揮汗曬鹽的光景，直到能源轉型，又重新為這片土地儲飽綠色能量，讓廢曬鹽場有了新生命。嘉義義竹綠能生態教育館 2.0「日光域」策展，從魚塭養殖、走過鹽田的白金歲月至現今綠能建設。時至今日，義竹電廠以綠電發展，重新為這片土地帶來新的面貌。

韋能能源台灣總裁李文正表示，韋能能源是第一家地面型太陽光電綠電自由躉售的業者。同時為首個投入棲地生態管理，並在電廠內設置生態保留區建設綠能生態館與提供綠能生態教育的民營電廠業者。自 2020 年成立以來，接待了超過 3,000 人次的參訪者，年齡層橫跨 10 歲到 90 歲，包括機關團體、產業夥伴、各級學校以及地方民眾。

嘉義縣義竹鄉長黃政傑表示：「高興有韋能能源這樣對環境用心的企業當我們的好鄰居，讓台灣能看見義竹。黑面琵鷺在最瀕危時，全球只剩約 300 隻，但義竹與布袋區域在 2023 年時就破紀錄觀察到 1,000 多隻。韋能能源無疑是對環境為大家做了最好的示範。」

嘉義義竹綠能生態教育館及其電廠生態保留區，由韋能能源經營並跨域合作，與高雄市野鳥學會及東海大學，透過定期開會、長期監測義竹電廠生態保留區的生態環境，並由高雄鳥會以實地駐點與探勘擬定生態保育計畫。參訪的民眾團體不僅可透過綠能生態教育館了解鹽田的前世今生，更能親眼目睹生態保留區愈來愈豐富的水鳥生態。

韋能能源綠能生態教育館引領民眾探索義竹日光所創造的地域再生，館內有四大主題常設展區，從「日光之鄉」、「日光生產」、「光照生機」到「生活透光」，展示了嘉義義竹鄉的鹽田歷史人文、鳥類生態、綠能與環境共榮的實績分享。本次的升級除了更新常設展，同時也設置特展空間，為環境教育和綠能教育增添了更多互動元素，使參訪更加豐富有趣，同時也更深入地介紹了韋能能源在發展綠能的同時如何與生態共生共存的實踐。

商品推薦