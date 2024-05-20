快訊

短短5米也遇行人地獄 港籍母女在台過馬路被撞飛...媽媽倒地疼痛呻吟

韋能能源打造綠能「日光域」 嘉義綠能生態教育館開幕

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

總部位於新加坡之再生能源廠韋能能源 (Vena Energy) 位於嘉義義竹綠能生態教育館重新開幕，以「日光域」為常態性策展主題。

「日光」曾經提供義竹不同時期的產業發展，韋能能源嘉義義竹電廠早期屬於鹽田產區，隨著鹽灘廢曬，濱海旁不再有鹽民揮汗曬鹽的光景，直到能源轉型，又重新為這片土地儲飽綠色能量，讓廢曬鹽場有了新生命。嘉義義竹綠能生態教育館 2.0「日光域」策展，從魚塭養殖、走過鹽田的白金歲月至現今綠能建設。時至今日，義竹電廠以綠電發展，重新為這片土地帶來新的面貌。

韋能能源台灣總裁李文正表示，韋能能源是第一家地面型太陽光電綠電自由躉售的業者。同時為首個投入棲地生態管理，並在電廠內設置生態保留區建設綠能生態館與提供綠能生態教育的民營電廠業者。自 2020 年成立以來，接待了超過 3,000 人次的參訪者，年齡層橫跨 10 歲到 90 歲，包括機關團體、產業夥伴、各級學校以及地方民眾。

嘉義縣義竹鄉長黃政傑表示：「高興有韋能能源這樣對環境用心的企業當我們的好鄰居，讓台灣能看見義竹。黑面琵鷺在最瀕危時，全球只剩約 300 隻，但義竹與布袋區域在 2023 年時就破紀錄觀察到 1,000 多隻。韋能能源無疑是對環境為大家做了最好的示範。」

嘉義義竹綠能生態教育館及其電廠生態保留區，由韋能能源經營並跨域合作，與高雄市野鳥學會及東海大學，透過定期開會、長期監測義竹電廠生態保留區的生態環境，並由高雄鳥會以實地駐點與探勘擬定生態保育計畫。參訪的民眾團體不僅可透過綠能生態教育館了解鹽田的前世今生，更能親眼目睹生態保留區愈來愈豐富的水鳥生態。

韋能能源綠能生態教育館引領民眾探索義竹日光所創造的地域再生，館內有四大主題常設展區，從「日光之鄉」、「日光生產」、「光照生機」到「生活透光」，展示了嘉義義竹鄉的鹽田歷史人文、鳥類生態、綠能與環境共榮的實績分享。本次的升級除了更新常設展，同時也設置特展空間，為環境教育和綠能教育增添了更多互動元素，使參訪更加豐富有趣，同時也更深入地介紹了韋能能源在發展綠能的同時如何與生態共生共存的實踐。

生態保育 綠能

延伸閱讀

大同技術學院今夏退場 社大憂心房東換人又得流浪了

台南市地震規模4.2 最大震度台南嘉義3級

市長前哨戰？台南綠委競相抵制寶椿電廠開發案 地方人士：開發應是無望

嘉義極光哈密瓜等3項農漁產 入選總統就職國宴菜

相關新聞

借重住宅與都更專長 花敬群出任住都中心董事長

內政部次長花敬群520後動向備受矚目，內政部20日表示，花敬群卸任政務次長職務後，為借重其住宅及都更等專業，經行政院聘任...

AI 需求強勁！4月外銷訂單年增10.8% 優於預期

賴政府今上任，經濟部外銷訂單統計傳出好消息。經濟部發布4月外銷訂單金額統計為471億美元，月減0.7%，年增10.8%，...

人形機器人2035年可創260億美元產值 美中兩國爭搶商機

隨著AI、感測器、材料等技術突破與成本下降，加上勞動力短缺的影響，全球人形機器人產業正加速發展，並積極導入場域試驗，以證...

助攻企業接班零斷層 商研院再啟動基業長青創二代班

助攻企業接班零斷層，商研院將開設第12期「基業長青創二代班」。商研院表示，基業長青創二代班推出迄今培育近220位來自各行...

520賴政府上任 民眾最盼優先改善「加薪追不上通膨」

高物價成為賴政府上任後一大課題。520賴政府上任，根據104人力銀行20日公布的最新調查顯示，若有機會與新勞動部長對談，...

外送下一步／兩大巨頭全球市場大亂鬥 在地蝦米力抗大鯨魚有關鍵優勢

5月14日Uber 宣布，將併購德國Delivery Hero旗下foodpanda在台外送業務，其實相關消息從3月就已傳出。台灣這兩大外送平台龍頭，走過疫情紅利的爆發期，如今紛紛調整策略，縮短戰線、集中火力。隨著兩大巨頭的全球調整之路，愈走愈明，這會不會給在地業者更多存活空間呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。