一表看新政府上任股房表現 房仲：今年可望雙飛

520新政府就職，台灣房屋彙整近五次大選年度，年初至520後首個交易日的股市累計漲幅，以及520當季的買賣移轉年增率，觀察股市與房市的「慶祝行情」表現。結果顯示，2008~2020年的四次大選中，僅2008年的股市、房市聯袂開紅盤，上回2020年選後甚至「股房雙黑」。

不過今年股市及房市的景氣都相對熱絡，520當日台股收盤21271點，累計今年以來漲幅約2成，有機會睽違16年，再度繳出「股房雙飛」的好表現。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2007美國次貸風暴牽動全球經濟，但台灣直到2008年下半年才受金融海嘯襲擊，因此2008年520就職之前，股市、房市都還維持成長力道；而2020年股房雙黑，主要是該年度新冠疫情爆發，並開始封閉國境防疫，使就職的慶祝行情，被疫情恐慌掩蓋。

相較於2020年，2024大選年可謂春暖花開，股市方面，國內景氣揮別疫情後表現穩健，且產業投資旺盛，使台股穩坐2萬點以上。房市部份，物價上漲帶動抗通膨置產潮，加上新青安催化小資首購潮，因此近期房市買賣移轉量較去年同期大增，Q1全台的買賣移轉量就多達約8.1萬棟。

根據過往經驗，Q2量能多半較Q1成長，且403地震又深化老宅的換屋潮及重建潮，預估今年第二季的買賣移轉量可望逾8.5萬棟，因此有機會睽違16年，再度締造520檔期股市房市同步走紅的紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，展望房市後續走向，政策影響仍是關注焦點。賴總統選舉時，曾提出「房屋稅差別稅率」、「青年安心成家優惠貸款」及「百萬租屋家戶」等居住正義三大對策，基本上都是從原先的蔡政府施政擴大辦理，並無太多新的政策變數，因此往後房市也將延續前朝軌跡，朝溫和平穩的方向發展。

不過由於上半年買氣過熱，房價走高，而市場主力首購族的追價能力有限，因此後續交易恐因價差拉大而降溫，且今年七月囤房稅2.0上路、電價調整、物價上漲，下半年美國利率政策未明，「台灣房屋市場景氣燈號」也預測下半年景氣將放緩，因此新內閣上任，仍將面臨諸多經濟挑戰。 資料來源／台灣房屋

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