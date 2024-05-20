人形機器人2035年創造260億美元產值 美中兩國搶攻商機
隨著AI、感測器、材料等技術突破與成本下降，加上勞動力短缺的影響，全球人形機器人產業正加速發展，並積極導入場域試驗，以證明人形機器人的潛在利益與商機。近2年尤其以美、中兩國發展較受矚目，DIGITIMES 分析師林欣姿認為，未來5~10年人形機器人將迎來爆發性成長，至2035年將創造近260億美元產值。
林欣姿提到，從近期發展狀況來看，美國和中國是人形機器人發展的兩大主要國家。美國在技術研發方面領先，中國則在市場規模和政策支持方面具有優勢。
波士頓動力在2013年推出採用液壓動力的Atlas人形機器人，過去十年在移動能力上可謂為人形機器人的典範，而2024年4月波士頓動力宣布液壓版Atlas退役並推出新一代電動版Atlas，大幅縮減體積、重量與保養成本，但安全性與靈活度更勝以往，可見電動化人形機器人為大勢所趨，電動版Atlas也預計在2025年導入現代汽車工廠場域進行試驗。
Tesla在2023年底推出的Optimus Gen 2展現精細的抓取能力，預計在2024年底導入Tesla自家電動車產線進行試驗；Figure AI的Figure 01具視覺推理與自然流暢對話的能力，預計導入BMW位於美國南卡羅萊納州的工廠進行試驗，接下來2年的場域試驗將是人形機器人是否能走向商業化量產的關鍵。
中國則擁有龐大的製造業市場和豐富的人才資源，為人形機器人的大規模量產和應用提供有利條件。此外，中國政府也提出多項政策支持人形機器人產業發展，如中國工信部在2023年底提出「人形機器人創新發展指導意見」，北京成立人民幣100億元規模的機器人產業基金等，目標至2025年實現人形機器人量產，預計市場規模可突破10億美元。
人形機器人現階段僅用於小範圍試點的導入試驗，但隨著生成式AI的發展，人形機器人的進化絕對是持續進行的，林欣姿表示，未來5~10年間將是人形機器人快速發展的階段，待技術成熟、成本下降，各家業者找到商業應用的切入點時，人形機器人將有望成為人類得力助手，改善人類生活品質。
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