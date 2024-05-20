快訊

馬英九基金會：賴清德就職演說「新兩國論」 帶頭違憲

比墾丁還多人？到日本一地驚覺「像沒出國」 網點關鍵：窮人才去

賴清德和蔡英文就職典禮有何差？國宴首移台南 細節藏這些意義

人形機器人2035年創造260億美元產值 美中兩國搶攻商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

隨著AI、感測器、材料等技術突破與成本下降，加上勞動力短缺的影響，全球人形機器人產業正加速發展，並積極導入場域試驗，以證明人形機器人的潛在利益與商機。近2年尤其以美、中兩國發展較受矚目，DIGITIMES 分析師林欣姿認為，未來5~10年人形機器人將迎來爆發性成長，至2035年將創造近260億美元產值。

林欣姿提到，從近期發展狀況來看，美國和中國是人形機器人發展的兩大主要國家。美國在技術研發方面領先，中國則在市場規模和政策支持方面具有優勢。

波士頓動力在2013年推出採用液壓動力的Atlas人形機器人，過去十年在移動能力上可謂為人形機器人的典範，而2024年4月波士頓動力宣布液壓版Atlas退役並推出新一代電動版Atlas，大幅縮減體積、重量與保養成本，但安全性與靈活度更勝以往，可見電動化人形機器人為大勢所趨，電動版Atlas也預計在2025年導入現代汽車工廠場域進行試驗。

Tesla在2023年底推出的Optimus Gen 2展現精細的抓取能力，預計在2024年底導入Tesla自家電動車產線進行試驗；Figure AI的Figure 01具視覺推理與自然流暢對話的能力，預計導入BMW位於美國南卡羅萊納州的工廠進行試驗，接下來2年的場域試驗將是人形機器人是否能走向商業化量產的關鍵。

中國則擁有龐大的製造業市場和豐富的人才資源，為人形機器人的大規模量產和應用提供有利條件。此外，中國政府也提出多項政策支持人形機器人產業發展，如中國工信部在2023年底提出「人形機器人創新發展指導意見」，北京成立人民幣100億元規模的機器人產業基金等，目標至2025年實現人形機器人量產，預計市場規模可突破10億美元。

人形機器人現階段僅用於小範圍試點的導入試驗，但隨著生成式AI的發展，人形機器人的進化絕對是持續進行的，林欣姿表示，未來5~10年間將是人形機器人快速發展的階段，待技術成熟、成本下降，各家業者找到商業應用的切入點時，人形機器人將有望成為人類得力助手，改善人類生活品質。

機器人

延伸閱讀

人形機器人2035年可創260億美元產值 美中兩國爭搶商機

大規模裁員後又回鍋！Tesla特斯拉這是哪一招？

生成式AI加速中國大陸人形機器人開發 對真人勞工有何影響？

奔跑時速6公里、可盲視通過障礙物 陸製人形機器人北京「跑步」亮相

相關新聞

520賴政府上任 民眾最盼優先改善「加薪追不上通膨」

高物價成為賴政府上任後一大課題。520賴政府上任，根據104人力銀行20日公布的最新調查顯示，若有機會與新勞動部長對談，...

人形機器人2035年可創260億美元產值 美中兩國爭搶商機

隨著AI、感測器、材料等技術突破與成本下降，加上勞動力短缺的影響，全球人形機器人產業正加速發展，並積極導入場域試驗，以證...

助攻企業接班零斷層 商研院再啟動基業長青創二代班

助攻企業接班零斷層，商研院將開設第12期「基業長青創二代班」。商研院表示，基業長青創二代班推出迄今培育近220位來自各行...

外送下一步／兩大巨頭全球市場大亂鬥 在地蝦米力抗大鯨魚有關鍵優勢

5月14日Uber 宣布，將併購德國Delivery Hero旗下foodpanda在台外送業務，其實相關消息從3月就已傳出。台灣這兩大外送平台龍頭，走過疫情紅利的爆發期，如今紛紛調整策略，縮短戰線、集中火力。隨著兩大巨頭的全球調整之路，愈走愈明，這會不會給在地業者更多存活空間呢？

投信搶攻REITs千億大餅 能否拿出高配息 寄望綠能勝過商辦

攸關投信業者可發行REITs（不動產投資信託基金）的「證券投資信託顧問法」修正草案，15日在立法院財委會通過初審，那麼，投信業者發行的REITs，和銀行發行者的REITs，有何不同之處呢？業者說明，主要差異僅在於發行單位不同，從公開市場上交易的方式並無不同。

水泥業利多 官方允鬆綁法規 公共工程採用低碳水泥...有影

政府要求水泥業減碳，卻未帶頭採用低碳建材。水泥業力爭多年後，公共工程委員會日前終於同意鬆綁法規，有條件放寬公共工程對卜特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。