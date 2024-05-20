從行醫到從政 賴清德允諾開創台灣政治的新風貌

賴清德總統20日宣誓就職，他在總統演說時期許，在未來任期的每一天，他允諾將「行公義，好憐憫，存謙卑的心」，「視民如親」，不愧於每一分信賴與託付。新政府也將兢兢業業，拿出最好的表現，來接受全民的檢驗，施政更要不斷革新，開創台灣政治的新風貌。

賴清德說，「我年輕的時候，立志行醫救人；我從政的時候，立志改變台灣；現在，站在這裡，我立志壯大國家！」以無比堅定的心情，接受人民的託付，就職中華民國第十六任總統，將依據中華民國憲政體制，肩負起帶領國家勇往前進的重責大任。

「回想1949年的今天，台灣實施戒嚴，全面進入專制的黑暗年代。」賴清德指出，1996年的今天，台灣第一位民選總統宣誓就職，向國際社會傳達，中華民國台灣是一個主權獨立的國家、主權在民；到了2024年的今天，台灣在完成三次政黨輪替之後，第一次同一政黨連續執政，正式展開第三任期，台灣也將揚帆進入一個充滿挑戰，又孕育無限希望的新時代。

他指出，這段歷程是這塊土地上的人們，前仆後繼、犧牲奉獻的結果，「雖然艱辛，但我們做到了！」此時此刻，我們不只見證新政府的開始，也是再一次迎接得來不易的民主勝利！

賴清德說，許多人將我和蕭美琴副總統的當選，解讀為『打破八年政黨輪替魔咒』；事實上，民主就是人民作主，每一次的選舉，虛幻的魔咒並不存在，只有人民對執政黨最嚴格的檢驗、對國家未來最真實的選擇。

他也道出兩個感謝。感謝過去八年來，蔡英文前總統、陳建仁前副總統和行政團隊的努力，為台灣的發展，打下堅實的基礎；也感謝國人同胞的支持，不受外來勢力的影響，堅定守護民主，向前走；不回頭，為台灣翻開歷史的新頁！

商品推薦