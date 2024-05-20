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520賴政府上任 民眾最盼優先改善「加薪追不上通膨」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
期待新任勞動部長改善議題。圖／104人力銀行提供
期待新任勞動部長改善議題。圖／104人力銀行提供

高物價成為賴政府上任後一大課題。520賴政府上任，根據104人力銀行20日公布的最新調查顯示，若有機會與新勞動部長對談，52.3%的受訪者最期待改善加薪幅度追不上通膨。

104人力銀行行銷長張寶玲指出，根據104人力銀行調查，2023年平均月薪4.5萬元、年增幅2.6%，但同期物價上漲2.5%，實質薪資幾乎零成長；另有28.1%的受訪者期待改善家庭照顧支持系統（托嬰/托老），雙薪家庭上有老、下有小，如何兼顧工作與家庭受到重視；也有27.6%的受訪者期待改善中高齡就業，即將在2025年邁入超高齡化社會的台灣，已是無法迴避的重要議題。

只是，民眾對新任勞動部長相當陌生。根據104人力銀行調查，直到上任前一週，仍有超過四成的受訪民眾「答錯」勞動部長是何佩珊、「答錯」教育部長是鄭英耀；若有機會與勞動部長對談，最期待改善「加薪幅度追不上通膨」；若與教育部長對談，最期待改善「學用落差」。

104人力銀行行銷長張寶玲指出，勞動條件方面，缺工加上通膨，部分企業已開始加薪搶才留才，但通膨巨獸難敵，已造成外食族壓力大增；人才質量方面，職場雖然歡迎「做中學」或「終生學」，但若學生階段已能更了解企業所需技能，入職時，可先贏在起跑點。

行政院長卓榮泰籌組新內閣，雖然新任首長名單已在520前一個月陸續公布，但104人力銀行在520新內閣上任前一週，透過網路問卷進行344份小樣本調查，檢測受訪民眾是否知道新任勞動部長與教育部長是誰。結果顯示，56.1%的受訪者「答對」勞動部長是何佩珊，等於有43.9%的受訪者「答錯」，其中，20.3%的受訪者「誤認」由前任勞動部長許銘春續任。

另外，53.4%的受訪者「答對」教育部長是鄭英耀，等於有46.6%的受訪者「答錯」，其中，15.6%的受訪者「誤認」由人氣網紅教授葉丙成出任教育部長(實際擔任教育部政務次長)、14.2%的受訪者「誤認」由前任教育部長潘文忠續任。

若有機會與教長對談，38.3%的受訪者期待改善學用落差大、27.6%的受訪者期待學生有更多職涯探索、27.3%的受訪者期待技職復興不以升學為目的。104人力銀行行銷長張寶玲指出，從受訪者的前三大期待可以看出，如何跳脫被傳統考試升學綁架，學得有興趣、有意義、有用途更為重要。

期待新任教育部長改善議題。圖／104人力銀行提供
期待新任教育部長改善議題。圖／104人力銀行提供

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