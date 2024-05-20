陸反傾銷瞄準共聚聚甲醛 經部：協助業者分散市場、智慧轉型

大陸商務部昨（19）日宣布，對原產於台灣和美日歐的進口共聚聚甲醛，進行反傾銷立案調查。共聚聚甲醛是一種熱塑性塑料，可用於汽車和消費電子產品，也是《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）早收清單大陸對台零關稅項目之一，若陸方認定存在傾銷行為而加徵關稅，將進一步衝擊台灣石化產業。

經濟部表示，台灣每年出口該貨品至大陸市場約4.7萬噸、0.79億美元，後續將協助我國業者因應反傾銷調查、啟動分散市場拓銷，以及低碳智慧轉型、跨入半導體材料供應。

大陸商務部表示，於4月22日收到雲南雲天化等企業代表大陸共聚聚甲醛產業提交反傾銷調查申請，經初步審查，決定自2024年5月19日起，對原產於歐盟、美國、台灣地區和日本的進口共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查。若最後裁定存在傾銷行為，依據大陸「反傾銷條例」，可向大陸務院關稅稅則委員會提出徵收反傾銷稅的建議等。

經濟部指出，大陸2017年已對南韓、泰、馬國聚甲醛產品課徵反傾銷稅，此次又對歐盟、美、台及日發起調查，後續將由貿易署協助業者後續貿易救濟，同時啟動異業結盟拓展海外市場，並協助石化業低碳智慧轉型。

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