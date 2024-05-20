聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸反傾銷瞄準共聚聚甲醛 經部：協助業者分散市場、智慧轉型

經濟日報／ 記者陳政錄江睿智／綜合報導
經濟部。聯合報系資料照
經濟部。聯合報系資料照

大陸商務部昨（19）日宣布，對原產於台灣和美日歐的進口共聚聚甲醛，進行反傾銷立案調查。共聚聚甲醛是一種熱塑性塑料，可用於汽車和消費電子產品，也是《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）早收清單大陸對台零關稅項目之一，若陸方認定存在傾銷行為而加徵關稅，將進一步衝擊台灣石化產業。

經濟部表示，台灣每年出口該貨品至大陸市場約4.7萬噸、0.79億美元，後續將協助我國業者因應反傾銷調查、啟動分散市場拓銷，以及低碳智慧轉型、跨入半導體材料供應。

大陸商務部表示，於4月22日收到雲南雲天化等企業代表大陸共聚聚甲醛產業提交反傾銷調查申請，經初步審查，決定自2024年5月19日起，對原產於歐盟、美國、台灣地區和日本的進口共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查。若最後裁定存在傾銷行為，依據大陸「反傾銷條例」，可向大陸務院關稅稅則委員會提出徵收反傾銷稅的建議等。

經濟部指出，大陸2017年已對南韓、泰、馬國聚甲醛產品課徵反傾銷稅，此次又對歐盟、美、台及日發起調查，後續將由貿易署協助業者後續貿易救濟，同時啟動異業結盟拓展海外市場，並協助石化業低碳智慧轉型。

反傾銷稅 甲醛

延伸閱讀

大陸下重藥救房市！迄今最大膽措施 外媒：買房規模及資金何來？

印度開徵反傾銷稅！台灣「季戊四醇」產品稅額最重 效期持續5年

大陸救房市下猛藥！建案湧現人潮如菜市場 專家直言：杯水車薪

520前夕大陸宣布對台美「共聚聚甲醛反傾銷」立案調查 經濟部回應了

相關新聞

水泥業利多 官方允鬆綁法規 公共工程採用低碳水泥...有影

政府要求水泥業減碳，卻未帶頭採用低碳建材。水泥業力爭多年後，公共工程委員會日前終於同意鬆綁法規，有條件放寬公共工程對卜特...

陸反傾銷瞄準共聚聚甲醛 經部：協助業者分散市場、智慧轉型

大陸商務部昨（19）日宣布，對原產於台灣和美日歐的進口共聚聚甲醛，進行反傾銷立案調查。共聚聚甲醛是一種熱塑性塑料，可用於...

退休金算盤／新制勞退提好提滿 增加分紅

新制勞退基金2023年大賺4,785.6億元，績效甚佳，有四分之一勞工分紅5萬元以上。展望2024年新制勞退基金績效，則...

陸反傾銷調查共聚聚甲醛 台塑：並沒有「踩紅線」

有關中國大陸商務部公告，針對自歐盟、美國、台灣和日本的進口共聚聚甲醛（POM）產品，發起反傾銷立案調查一事，對此，台塑表...

公共工程 業者促落實綠色採購

台灣低碳建材的推展有一怪現象，環境部要求產業減碳的政策有如急急如律令，但是政府主導的各項公共工程，雖然民間產學界一再催促...

APEC貿易部長會議 我盼處理不公平競爭

行政院發布新聞稿表示，我國代表團團長行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮在今年APEC貿易部長會議中向全體成員表示，期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。