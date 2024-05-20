陸反傾銷調查共聚聚甲醛 台塑：並沒有「踩紅線」

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導
台塑示意圖。 聯合報系資料照片
台塑示意圖。 聯合報系資料照片

有關中國大陸商務部公告，針對自歐盟、美國、台灣和日本的進口共聚聚甲醛（POM）產品，發起反傾銷立案調查一事，對此，台塑（1301）表示，將會配合應述調查，對大陸官方說明並沒有傾銷的情事。

POM為熱塑性塑膠原料，常用於刀柄、汽車等工程零件上，目前亦為ECFA零關稅項目之一。據了解，台塑目前POM年產能約4.5萬噸，主要銷售地區為中國大陸、印度與東南亞，第1季營業額約5.3億元、占整體營收占比約1%，未來若要課徵反傾銷稅，多少會有影響。

繼PC聚碳酸酯（Polycarbonate）之後大陸商務部再度出手，對POM開始反傾銷調查，石化公會表示，會密切觀察後續發展，持續跟業者協商對策。

反傾銷稅 台塑

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