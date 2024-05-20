水泥業利多 官方允鬆綁法規 公共工程採用低碳水泥...有影
政府要求水泥業減碳，卻未帶頭採用低碳建材。水泥業力爭多年後，公共工程委員會日前終於同意鬆綁法規，有條件放寬公共工程對卜特蘭石灰石水泥使用標準。
台泥（1101）、亞泥等公司認為，若政府主導的公共工程能全面採用低碳水泥混凝土，每年將可減碳至少216萬噸CO2e（二氧化碳當量），讓公共工程年碳排量減少8%以上。
根據統計，公共工程為台灣水泥與混凝土最大買家，一年混凝土採購量4,319萬公噸，年排放量464萬公噸CO2e，占年度公共工程總碳排放量的17.2%，由政府主導的公共工程堪稱台灣排碳大戶。
今年5月3日，公共工程委員會副主委顏久榮召集產官學界舉行會議，針對「公共工程共通性工項施工綱要規範」檢討第03050章-混凝土基本材料及施工一般要求。會議最終做出結論，原本規範「若工程使用水硬性混合水泥時，不得另添加礦物摻料」，新規定增修「惟使用卜特蘭石灰石水泥經工程司提出第三者專業機構驗證，並報經機關同意後，可另添加礦物摻料」。
水泥業者說明，目前政府主導公共工程所採用的混凝土，幾乎100%使用傳統的卜特蘭水泥，無法達到減碳效果，雖然台泥、亞泥等業者皆已開發出低碳的卜特蘭石灰石水泥，但是受限於「不得另添加礦物摻料」規定，因此不被下游混凝土業者採用，進而阻礙公共工程使用低碳水泥的可能性。
水泥業者說明，卜特蘭石灰石水泥為國家標準認可的水硬性混合水泥的其中一種，連同其他水硬性混合水泥，可降低碳排比率介於10%至45%之間。如今公共工程委員會雖然有條件開放卜特蘭石灰石水泥使用標準，但業者期待，政府能全面解禁，不應再設限「第三者專業機構驗證，報經機關同意」要求。
水泥業者呼籲應參照國際營建減碳及歐美先進國家趨勢，納入公共工程可使用卜特蘭石灰石水泥與混凝土規定。目前公共工程占全台灣碳排9.78%，若台灣公共工程皆以石灰石水泥混凝土替代，預計每年可減碳至少216萬噸CO2e，可讓公共工程年碳排量減少8%，可讓全台年碳排量減少1%。
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