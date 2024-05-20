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公共工程 業者促落實綠色採購

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台灣低碳建材的推展有一怪現象，環境部要求產業減碳的政策有如急急如律令，但是政府主導的各項公共工程，雖然民間產學界一再催促，落實減碳動作卻是聲聲慢。

根據世界貿易組織（WTO）2023年底出版的《氣候行動之貿易政策工具Trade Policy Tools for Climate Action》報告指出，政府採購約占全球GDP的13%，其造成溫室氣體排放約占全球總排放15%。業者表示，若能落實綠色政府採購，不僅可有效減少政府採購產生之碳排放，更可起到示範作用。

聯合國也於2021年帶頭發起工業深度減碳倡議（IDDI），2023年COP28期間與加拿大、德國、英國、美國發起，四國政府設定「公有建築以建材為主的蘊含碳減量目標」、推行「國內低碳建材採購政策」等方式，規定於「國家級建設」使用低碳水泥混凝土。

水泥業者指出，公共工程委員會年初曾宣布，6月起將對政府採購成立碳排資料庫，鼓勵與政府往來業者主動登錄經驗證的產品碳足跡。

加拿大 減碳 美國

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