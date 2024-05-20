聽新聞
test
0:00 / 0:00
公共工程 業者促落實綠色採購
台灣低碳建材的推展有一怪現象，環境部要求產業減碳的政策有如急急如律令，但是政府主導的各項公共工程，雖然民間產學界一再催促，落實減碳動作卻是聲聲慢。
根據世界貿易組織（WTO）2023年底出版的《氣候行動之貿易政策工具Trade Policy Tools for Climate Action》報告指出，政府採購約占全球GDP的13%，其造成溫室氣體排放約占全球總排放15%。業者表示，若能落實綠色政府採購，不僅可有效減少政府採購產生之碳排放，更可起到示範作用。
聯合國也於2021年帶頭發起工業深度減碳倡議（IDDI），2023年COP28期間與加拿大、德國、英國、美國發起，四國政府設定「公有建築以建材為主的蘊含碳減量目標」、推行「國內低碳建材採購政策」等方式，規定於「國家級建設」使用低碳水泥混凝土。
水泥業者指出，公共工程委員會年初曾宣布，6月起將對政府採購成立碳排資料庫，鼓勵與政府往來業者主動登錄經驗證的產品碳足跡。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 退休換屋怎選？專家推雙北四區「住新屋換現金」
▪ 賣房先請房仲發毒誓！他主張「去陰廟燒文」 業界人士怒了：慢走不送
▪ 張旭嵐／新青年不怕貸 為何他們寬限期要用到滿？
▪ 他想買房卻猶豫「公司附近很荒涼」 網見地點喊衝：大爆噴預備
▪ 房市銷售旺傳出建商封盤 推案速度開始煞車
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言