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退休金算盤／新制勞退提好提滿 增加分紅

經濟日報／ 記者 江睿智
新制勞退提好提滿，增加分紅。圖／聯合報系資料照片
新制勞退提好提滿，增加分紅。圖／聯合報系資料照片

新制勞退基金2023年大賺4,785.6億元，績效甚佳，有四分之一勞工分紅5萬元以上。展望2024年新制勞退基金績效，則有很高機會超越2023年，意味著明年3月勞工分紅有機會再創高，勞工想要衝高明年3月收益分配，最快速方法就是從現在開始，趕快把自提提好提滿，讓自己專戶本金增加，日後才能獲得較好的分紅。

2023年度新制勞退基金績效甚佳，收益最為4,785.6億元，勞保局已於2024年3月4日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶。

根據勞保局統計，這次參與收益分配的退休金個人專戶約1,272萬戶，逾半數勞工分配金額超過2萬元，約641萬戶，占50.4%；其中超過5萬元者，約319萬戶（占25.1%）。

新制勞退基金2023年收益分配情況 圖／經濟日報提供
新制勞退基金2023年收益分配情況 圖／經濟日報提供

分紅勞工笑呵呵，值得注意的是，也有近631萬戶勞工，收益分配低於2萬元。

勞保局官員指出，由於個別勞工退休金繳納的長短期間及金額均不同，致專戶累積本金不同，因此每位勞工實際分配到的收益金額並不相同。官員直言，收益分配較少的勞工，多半是工作斷斷續續的斷保族、打工族，累積年資不夠、薪資較低或是新進人員。

簡單地講，新制勞退基金收益數分配，直接與勞工個人專戶金額直接相關，亦即本金多，分紅就多，反之亦然。

2024年前二月新制勞退基金已進帳1,735.9億元，勞動基金運用局更預估，「3月收益可望賺贏前二月」，也就是說，今年前三月新制勞退基金很有機會累積收益數來到3,400億元，等於今年第1季已經賺了去年收益數的七成；除非2024年下半年全球金融市場大反轉，2024年新制勞退基金再次大賺錢的機率很大，意味著明年3月勞工分紅很有機會分更多。

勞工不僅要積極參與明年3月新制勞退基金分紅，若要在短期內衝高明年3月分紅金額，最簡單且快速方法就是自提提好提滿。

2005年7月1日開辦新制勞退，係採個人專戶制的確定提撥制，雇主每月提繳工資6%到勞工個人專戶，做為勞工退休金。勞工在每月工資6%範圍內自願提繳退休金的金額到個人專戶。千萬勞工專戶的錢則統一由勞動基金運用局運用，有收益就能分紅。

自提6%等於就是讓勞工個人專戶本金double，分紅自然就double。以去年新制勞退基金收益率12.6%來推算，假若薪資及年資相同勞工，A勞工專戶僅雇主提繳，累計本金100萬元，今年3月收益分配約12.6萬元；若B勞工長年相對自提，本金累積200萬元，收益分配就是25.2萬元。因新制勞退分紅是不能立即領出，而是繼續滾進去進行下年度投資，B勞工累積本金速度遠快於A勞工，下年度再分紅，B勞工又會分得更多，很快拉開與A勞工的距離。勞工透過自提這樣小小儲蓄，就能累計大大收益。

根據統計，新制退休金個人專戶約1,272萬戶，截至2023年底，有自提的勞工現有106.4萬戶，參與自提比率僅8.4%；若是占2023年底有提繳勞退金（包括雇主提繳、個人提繳）751.4萬戶中，有參與自提的勞工占比亦僅14.2%，而且這包含自提1%至6%。這顯示提高勞工自提比率，仍有很大努力空間。

勞工退休金 勞退基金

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