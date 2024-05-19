聯合歐洲市場第2季轉強 全年營收成長要比產業高4倍以上

人工關節廠聯合（4129）董事長林延生日前表示，第1季日本、美國、台灣成長力度強，僅歐洲相對平穩小增12%，預期第2季起就會轉強往上追。

林延生表示，過去兩年產業平均成長率為4至5%，聯合則交出年增23至24%好成績，有信心今年全年維持比業界成長4至5倍的動能。

林延生說，全世界最大市場美國，新品上市帶動成長很快，第1季表現不錯；歐洲第1季成長比較緩，後面會追上，只是不容易像2022年那麼高。日本現在基期還低，成立迄今六、七年， 前幾年很辛苦，今年第1季營收5,900萬元，高比例成長會持續，是未來最重要市場之一。

台灣目前市占率第2，預估市占率30%，持續搶食市場，近年成長率都高於自然成長4～5%。國際市場因為匯率，目前還是看持平，但未來發展空間仍大。

至於外界關注的中國大陸市場，林延生說，目前市場很亂，很多大廠牌都半退出，或用舊產品充數 ，聯合骨科看法保守。中國大陸國家採購第二期預計5月底正式決標，哪些廠商可以進入就會揭曉，6月起由各省逐步施行，聯合從台灣出口到中國大陸或是授權當地製造產品，因為價格已經是躺平價，預期將會得標。

全球人工關節2022年產值200.1億美元，前四大占了70.9%，而聯合目前市占率僅0.5%，林延生認為，公司有一流產品，好的團隊，好的產品創新，過去花了30年才走到現在成績。2022年、2023年產業平均成長率為5%、4%，聯合營收則年增23%、24%的成績單，自己有信心今年維持比業界成長4至5倍。

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