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大陸對台聚甲醛產品反傾銷調查 經濟部：協助分銷、轉型

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
大陸商務部公告將對進口自台灣等地的聚甲醛產品發起反傾銷立案調查。經濟部表示，將協助業者後續的貿易救濟，同時啟動異業結盟拓展海外市場，就既有市場、新興市場展開拓銷協助。（美聯社）
大陸商務部公告將對進口自台灣等地的聚甲醛產品發起反傾銷立案調查。經濟部表示，將協助業者後續的貿易救濟，同時啟動異業結盟拓展海外市場，就既有市場、新興市場展開拓銷協助。（美聯社）

大陸商務部公告，將對進口自歐盟、美國、台灣和日本的聚甲醛產品，發起反傾銷立案調查。經濟部表示，台灣出口至大陸市場約4.7萬噸，估約0.79億美元，在大陸市場占比略小於歐盟、南韓、美國，略多於德國、日本，但各國比率相差不大。

經濟部表示，此次遭調查的聚甲醛（POM）為熱塑性的工程塑膠用於小齒輪、刀柄、緊固件等工程零件，也被應用於汽車和消費電子產業，經濟部也將會協助我國業者因應反傾銷調查、啟動分散市場拓銷，以及低碳智慧轉型、跨入半導體材料供應。

經濟部指出，大陸2017年已對韓國、泰國、馬來西亞的聚甲醛產品課徵反傾銷稅，此次又對歐盟、美國、台灣及日本發起調查，後續將由貿易署聯繫業者，把握調查案時效提出調查意見，協助業者後續的貿易救濟，同時啟動異業結盟拓展海外市場，就既有市場、新興市場展開拓銷協助。

經濟部說明，台灣生產聚甲醛出口大陸，佔總出口市場的六成，其他市場則是越南、土耳其、印度，以2021年至2023年統計來看，占大陸聚甲醛總進口值約12.7%至14.1%間，為大陸第4大進口來源，次於歐盟、韓國、美國。

經濟部表示，由於相近的出口競爭對手皆面對反傾銷稅或反傾銷調查的情勢，經濟部除積極協助業者應訴，同時密切關注後續發展，並於今年下半年即啟動新興市場拓銷工作。

反傾銷稅 甲醛 經濟部

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