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大陸對台聚甲醛產品反傾銷調查 經濟部：協助分銷、轉型
大陸商務部公告，將對進口自歐盟、美國、台灣和日本的聚甲醛產品，發起反傾銷立案調查。經濟部表示，台灣出口至大陸市場約4.7萬噸，估約0.79億美元，在大陸市場占比略小於歐盟、南韓、美國，略多於德國、日本，但各國比率相差不大。
經濟部表示，此次遭調查的聚甲醛（POM）為熱塑性的工程塑膠用於小齒輪、刀柄、緊固件等工程零件，也被應用於汽車和消費電子產業，經濟部也將會協助我國業者因應反傾銷調查、啟動分散市場拓銷，以及低碳智慧轉型、跨入半導體材料供應。
經濟部指出，大陸2017年已對韓國、泰國、馬來西亞的聚甲醛產品課徵反傾銷稅，此次又對歐盟、美國、台灣及日本發起調查，後續將由貿易署聯繫業者，把握調查案時效提出調查意見，協助業者後續的貿易救濟，同時啟動異業結盟拓展海外市場，就既有市場、新興市場展開拓銷協助。
經濟部說明，台灣生產聚甲醛出口大陸，佔總出口市場的六成，其他市場則是越南、土耳其、印度，以2021年至2023年統計來看，占大陸聚甲醛總進口值約12.7%至14.1%間，為大陸第4大進口來源，次於歐盟、韓國、美國。
經濟部表示，由於相近的出口競爭對手皆面對反傾銷稅或反傾銷調查的情勢，經濟部除積極協助業者應訴，同時密切關注後續發展，並於今年下半年即啟動新興市場拓銷工作。
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