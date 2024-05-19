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境外廣告主要有台灣法律代表 數發部：打詐專法4面向管理

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

有關民眾於社群平臺連署要求廣告平臺實名制，數位發展部表示，鑑於過去境外平臺無法納管問題，已於詐欺犯罪危害防制條例（打詐專法）納管一定規模以上網路廣告平臺，並已研擬廣告實名制相關規範，賦予網路廣告平臺防詐義務，避免被詐騙集團利用作為詐騙工具。

數發部表示，4面向規範重點，包含一、全面驗證廣告主及出資者身分、訂定防詐計畫以及發布透明度報告：網路廣告平臺業者應分析網路廣告服務之詐欺風險，制定詐欺防制計畫及風險管理措施，導入廣告委託刊播者及出資者身分驗證，並每年發布透明度報告。

二、廣告中揭露必要資訊：網路廣告平臺業者應強化網路廣告資訊透明度，揭露委託刊播者、出資者資訊、廣告依法須經許可者之許可字號、標示使用深度偽造技術或AI生成個人影像。

三、要求應指定我國境內法律代表，協助域外業者落實法遵：為解決過去境外業者無法管理的問題，境外業者須書面指定我國國民、法人或律師、會計師事務所作為法律代表，以利文書送達及協助執行防詐措施法令遵循等事項。

四、執行詐欺廣告處理與通報，協助政府機關移除涉詐欺廣告及訊息，防堵民眾持續接觸涉詐欺廣告。

數位部進一步表示，期待立法院朝野政黨盡速審查詐欺犯罪危害防制條例，建立法源要求網路廣告平臺防詐義務。數位部持續依據行政院訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」所訂「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四大策略，以「增加犯罪成本，減少民眾財產損害」為目標，達到保護民眾財產安全的終極目的。打詐專法已經行政院送請立法院審議，未來通過後將有效源頭管理，減少民眾接觸及誤信詐騙廣告。

廣告 數位部 詐欺 詐騙集團

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