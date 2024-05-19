520前夕大陸宣布對台美「共聚聚甲醛反傾銷」立案調查 經濟部回應了

520前夕，中國商務部公告，即日起對原產於台灣、美國、日本、歐盟的進口共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查。對此，經濟部19日表示，這次遭調查的聚甲醛(POM)為熱塑性的工程塑膠用於小齒輪、刀柄、緊固件等工程零件，也被應用於汽車和消費電子產業。台灣出口至中國大陸市場約4.7萬噸、0.79億美元，在中國大陸市場占比略小於歐盟、韓國、美國，略多於德國、日本，但各國比例相差不大。

經濟部表示，將會協助我國業者因應反傾銷調查、啟動分散市場拓銷，以及低碳智慧轉型、跨入半導體材料供應。

經濟部指出，中國大陸2017年已對韓國、泰國、馬來西亞的聚甲醛產品課徵反傾銷稅，此次又對歐盟、美國、台灣及日本發起調查，後續將由貿易署聯繫業者，把握調查案時效提出調查意見，協助業者後續的貿易救濟，同時啟動異業結盟拓展海外市場，就既有市場、新興市場展開拓銷協助。此外，經濟部也將持續協助石化業低碳智慧轉型，朝泛用型材料升級為特殊高規材料，並促成跨入半導體材料供應。

經濟部說明，台灣生產聚甲醛出口中國大陸，占總出口市場的六成，其他市場則是越南、土耳其、印度 。以2021年至2023年統計來看，占中國大陸聚甲醛總進口值約12.7%至14.1%間，為中國大陸第四大進口來源，次於歐盟、韓國、美國。由於相近的出口競爭對手皆面對反傾銷稅或反傾銷調查的情勢，經濟部除積極協助業者應訴，同時密切關注後續發展，並於今年下半年即啟動新興市場拓銷工作。

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