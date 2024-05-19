加油且慢 中油：明起汽、柴油各降0.2元

早期台股投資人不論大戶、小戶，都有營業員提供服務，一通電話很快就能幫你能完成下單；而網路興起後，券商提供投資人透過軟體或網頁下單，可享手續費折扣；現在更是App滑一滑就能買賣股票，尤其是數位證券戶的手續費折很大，最低可到一折，零股手續費最低甚至只收1元。券商此舉是在做賠本生意嗎？小額投資人的需要如何被滿足？

2024-05-19 10:00