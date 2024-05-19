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APEC 貿易部長會議 我盼處理不公平競爭

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮在今年APEC貿易部長會議中向全體成員表示，期盼亞太區域經濟整合處理不公平競爭措施。聯合報系資料照
行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮在今年APEC貿易部長會議中向全體成員表示，期盼亞太區域經濟整合處理不公平競爭措施。聯合報系資料照

行政院發布新聞稿表示，我國代表團團長行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮在今年APEC貿易部長會議中向全體成員表示，期盼亞太區域經濟整合處理不公平競爭措施，才能有效因應21世紀的貿易挑戰，並重申臺灣追求高標準貿易規範的決心，將持續推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），對亞太區域經濟整合做出貢獻。

今年APEC貿易部長會議於5月17日至18日在秘魯第二大城阿雷基帕舉行。我國在會中指出，亞太區域的經濟整合倡議中，必須納入足以因應21世紀貿易挑戰的規範，例如國營事業、勞工、環境、包容性等，方能有效對抗當前非市場經濟體採取違反公平競爭的措施所導致的貿易扭曲，使未來的「亞太自由貿易區」（FTAAP）能夠確實發揮促進貿易與投資、增進區域福祉的效果，這也是臺灣追求加入CPTPP的目標，期望與成員們共同強化區域經濟韌性，以維護亞太地區經濟繁榮穩定。

我國代表團也在場邊藉機與CPTPP成員交流，向成員代表們再度強調，臺灣有能力、有意願符合CPTPP的高標準，期盼早日正式展開臺灣加入CPTPP的程序。

今年APEC主辦國秘魯將主題訂為「賦權、包容、成長」，我國也向APEC成員經濟體說明我國制定貿易政策時均會聽取婦女、原住民及中小企業的意見，且加強辦理各種能力建構活動，我國在資通訊科技（ICT）製造端及應用端具有優勢，利用數位科技協助他們更順利地參與國際貿易，在全球市場中掌握更多發展與成長機會，此外，我國也注意到科技發展將導致數位落差擴大，願利用我國在ICT的長處，與會員分享經驗及合作縮小數位落差。

今年APEC貿易部長會議，臺灣再度展現追求高標準經貿規範的堅定意願以及在全球貿易領域繼續加強與各國合作的企盼，彰顯臺灣在國際經貿舞臺上是可信賴夥伴的地位。

APEC CPTPP 秘魯

延伸閱讀

APEC貿易部長會議 我方盼加入CPTPP

秘魯APEC貿易部長會議 台灣呼籲對抗不公平競爭

我出席APEC首屆婦女與貿易雙部長會議 展現推動成果

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