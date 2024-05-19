4月外銷訂單 看增5%

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部將於明（20）日發布4月外銷訂單金額統計。聯合報系資料照
經濟部將於明（20）日發布4月外銷訂單金額統計。聯合報系資料照

經濟部將於明（20）日發布4月外銷訂單金額統計。隨廠商庫存去化告一段落、甚至會有庫存回補動作，加上AI需求強勁，經濟部預期4月外銷訂單金額約430億至450億美元之間，年增率為1.2%至5.9%。

經濟部表示，全球景氣持續受高利率、地緣政治緊張情勢升高、美中科技紛爭等不確定因素影響，恐抑制全球貿易成長力道，惟高效能運算及人工智慧等新興科技應用需求擴增，對我國半導體產業及伺服器相關供應鏈需求暢旺，有助於支撐外銷接單動能。

近一年外銷訂單表現 圖／經濟日報提供
近一年外銷訂單表現 圖／經濟日報提供

根據經濟部統計，2024年3月外銷訂單金額471.6億美元，為歷年同月第三高，年增1.2%；今年第1季接單金額1,333.2億美元，為歷年同季第四高，年減2.1%。因有去年低基期效應、廠商庫存持續去化、甚至回補，以及AI需求強勁，將可以支持我接單動能，預期第2季接單有機會為正成長。

經濟部廠商動態調查顯示，預期4月接單較3月增加廠商家數占19.4%，持平者占61%、而減少者占19.6%。按接單金額計算之動向指數則為49.6，因此預測4月接單金額會較3月少，但因2023年低基期，4月接單年增率將呈正成長。各產業中，電子產品及光學器材動向指數分別為54.4及53，預期接單較佳。

經濟部統計處官員分析，3月接單轉為正成長，主要是廠商庫存持續改善，甚至出現庫存回補；部分廠商現有接獲急單或短單，這也代表廠商對庫存管理仍保守，全球終端需求尚未有明顯回溫，廠商下單節奏仍難掌握，接單情況仍會有波動。

對於個別產業接單展望，官員分析，高效能運算、人工智慧及雲端產業等需求持續擴增，這趨勢很明確；惟因全球終端需求未明顯升溫，致消費性電子產品需求不夠勁，而傳統產業接單又明顯偏弱。只要終端需求仍上來，長期趨勢來看，預期今年我外銷訂單是持續向上。

庫存

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