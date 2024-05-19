企業經營優化 研發支出加碼

行政院主計總處發布2021年工業及服務業普查（工商普查）總報告，發現企業經營優化成果顯著，2021年工業及服務業全年研究發展支出1兆344億元，五年間成長48.8%，占營收比率為1.4%；2021使用電腦或網路設備企業計115.3家，普及率78.6%，較2016年增加12.6個百分點。

主計總處指出，企業經營優化，以「產業研究發展」和「營運數位化」為二大重點。在「產業研究發展」方面，各產業中，以製造業研究發展支出8,694億元居冠，占全體研究發展支出的八成四。其中，資訊電子工業因近年新興科技應用需求強勁，研究發展支出6,996億元，貢獻製造業逾八成的研究發展支出，占該產業營收比率3.9%，研發強度最高。

「營運數位化」部分，2021年提供行動支付企業7.9萬家或占6.8%，因數位金融發展及相關政策推行，五年間增加5.3個百分點，其中服務業部門占比增6.7個百分點，主計總處分析，主要是零售業及餐飲業等非知識密集型服務業導入行動支付、優化服務流程，又加上疫情加速無接觸支付成長，五年間成長8.3個百分點較顯著。

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