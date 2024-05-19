三角貿易收入、毛利 同步成長

行政院主計總處發布2021年工業及服務業普查（工商普查）總報告顯示，2021年我國三（多）角貿易收入12兆8,699億元，較2016年增加1兆9,493億元或17.8%，毛利8,551億元，五年間亦增11.7%。但，受原物料、運價及匯率等因素影響，毛利率6.6%，五年間減少0.4個百分點。

其中， 製造業三（多）角貿易收入11兆1,911億元，占全體三（多）角貿易收入的八成七，五年間增加14.2%，並以資訊電子工業三（多）角貿易收入10兆1,240億元為主。

其中電腦、電子產品及光學製品製造業8兆6,179億元，毛利率4.0%，五年間因委外的進貨成本增加，下降1.7個百分點；電子零組件製造業則因5G應用、高效能運算及車用電子等產品需求強勁，帶動半導體業獲利提升，毛利率較2016年上升6.3個百分點至17.4%。

化學工業因大型企業調整集團策略，使得三（多）角貿易收入、毛利成長逾倍最為顯著。

另批發及零售業三（多）角貿易收入1兆6,788億元，占全體三（多）角貿易收入的一成三，較2016年成長5,609億元或50.2%，毛利率則減0.5個百分點至7.5%。

此外，2021年製造業海外生產收入11兆7,781億元，較2016年增加14.5%，惟因美中貿易爭端及疫情暴發，全球供應鏈重組，台商逐漸回流，海外生產比率（海外生產收入占全年銷售產品收入比率）由2016年41.2%降至37.7%，自2006 年普查以來首呈下降。

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