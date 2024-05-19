工業、服務業生產毛額 增四成

主計總處工業及服務業普查（工商普查）每五年進行一次，今年甫發布的2021年總報告統計結果顯示，2021年工業及服務業生產毛額（即附加價值）18.8兆元，與2016年比較，增加5.4兆元或40.2%；附加價值率45.9%，五年間提高4.1個百分點；國內產業特定區域全年貢獻10兆9,909億元的生產總額。

所謂附加價值（value added）就是GDP，主計總處指出，2021年全體生產毛額18.8兆元， 以製造業7.9兆元居冠，其次為金融及保險業3.7兆元、批發及零售業2.5兆元，三者合計貢獻全體生產毛額的七成五。

與2016年比較，全體生產毛額增5.4兆元或40.2%，其中製造業受惠於新興科技應用擴張，以及手機、筆電等3C產品需求強勁，五年間增加2.3兆元最多，金融及保險業1.7兆元居次，二者合計占全體增額的七成五；以增幅觀察，金融及保險業因投資獲利成長，五年間增加85.4%最高，不動產業因房地產景氣回溫，生產毛額亦增近七成，另運輸及倉儲業因水上運輸業受疫情影響，發生塞港情形而運價飆升，成長60.3%。至住宿及餐飲業、藝術娛樂及休閒服務業、其他服務業均受疫情衝擊影響，生產毛額分別負成長4.2%、13.0%及20.2%。

圖／經濟日報提供

2021年全體附加價值率45.9%，則較2016年增加4.1個百分點，各大業中，以金融及保險業83.7%居冠，教育業68.0%居次，批發及零售業67.5%再居次。與2016年比較，運輸及倉儲業因水上運輸業帶動，五年間附加價值率成長9.1個百分點最顯著，金融及保險業受惠於股市交易熱絡，亦增7.0個百分點，不動產業、製造業則因房地產價格上升及電子零組件相關產品利差擴大，分別增6.8個、3.9個百分點；另受疫情影響，支援服務業、住宿及餐飲業僅微增0.5個、0.4個百分點，藝術娛樂及休閒服務業、其他服務業則分別減少6.7個、3.8個百分點。

關於產業特定區域發展，根據主計總處最新工商普查發現，2021年國內產業特定區域計吸納1.8萬家或1.2%廠商進駐，並創造109.1萬個或11.4%就業機會，全年貢獻10兆9,909億元或26.8%的生產總額。

進一步觀察各地區內產業特定區域生產總額所占比重，以南部地區38.4%最高，其中台南市因大規模廠商進駐科學園區，帶動半導體產業發展，產業特定區域貢獻該市四成三的生產總額，高雄市產業特定區域數量為全國之冠，且鋼鐵及石化 產業聚集，產業特定區域生產總額亦逾該市四成；中部區域以34.1%居次，其中雲林縣因石化產業集中，縣內八成的生產總額來自產業特定區域，另南投縣產業特定區域亦貢獻該縣三成三的生產總額；北部區域因工業及服務業均衡發展，產業特定區域生產總額占該區19.9%，其中新竹市及新竹縣因新竹科學園區發展成熟，產業特定區域分別貢獻各該市縣77.5%及49.7的生產總額。

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