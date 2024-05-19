每周一勢／去年製造業研發費用增2.9% 新高

經濟日報／ 台北訊
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經濟部指出，製造業上市櫃公司為維持製程領先，積極進行相關技術開發，即使營收及獲利減少，研發支出仍逆勢成長，2023年製造業上市櫃公司研發費用6,927億元，為歷年新高，年增2.9%。

電子零組件業支出占65% 居首

經濟部表示，2023年製造業上市櫃公司研發支出持續成長，其中以電子零組件業研發費用4,507億元，年增2.2%，占整體製造業65.1%居首，其次為電腦電子產品及光學製品業1,580億元。

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台積投入1,787億元最多

經濟部統計，2023年製造業上市櫃公司研發費用，前三大公司依序為，台積電投入1,787億元居冠，年增11.1%，占整體製造業研發費用25.8%；聯發科投入806億元居次；瑞昱投入201億元居第三。

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