遭學者指北部供電不足 台電反擊：如果是這樣，怎麼會只有桃園事故多

針對有學者稱桃園饋線跳脫造成停電主因為供電不足，台電澄清，已多次強調配電事故和電源不足是2個獨立問題，外界不應混為一談，如果北部供電不足，怎麼會只有桃園事故多，盼外界不要再捕風捉影、以訛傳訛。

台電透過新聞稿表示，因應人口成長及產業發展帶動用電增加，以及舊有機組除役，持續規劃並推動電源開發、建設發電機組；雖然北部長期用電大於發電，仰賴中、南部支援，但只要台電規劃的電力建設順利進行，就不會有供電不足的情形，呼籲社會各界共同支持電力建設。

台電說明，近年桃園市為6都人口成長最多，隨產業發達、人口移入增加，台電配合地方政府公共工程及民眾新增用電需求工程也相對大幅增加，易因設備故障及外力因素影響而發生停電。

台電指出，4月中旬以來，桃園停電多因設備故障及外力因素所致，但均能在短時間內透過搶修，迅速恢復供電。如果是因缺電所致，即使快速修復故障線路設備，也無法即時恢復用電；若如學者所說是因北部供電不足，又為何只有桃園事故多，盼外界不要再捕風捉影、以訛傳訛。

台電重申，無論是天災、外力或是設備故障導致停電，均非台灣獨有，而是世界各國電業營運皆會面臨的問題。全台配電系統包含高達43萬公里線路、149萬具變壓器、167萬具供電開關、以及上千萬個絕緣礙子等設備，電桿更有319萬根。當設備遭遇到天災外力或設備本身故障，就可能引起饋線跳脫、導致小範圍停電。

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