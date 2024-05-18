勞動部移工懷孕指引 雇主可否增聘、給津貼待討論

保障懷孕移工權益，勞動部擬訂定移工懷孕指引並邀請相關單位討論，其中在移工孕期期間雇主是否可增聘人力仍待討論，另針對無勞保的移工懷孕是否發津貼也正思考中。

失聯移工子女因兒少受虐案引關注，勞動部彙整國際間對移工懷孕保障並結合國內各資源，以移工權益為中心擬定懷孕指引，盼提升移工懷孕前後協助，確保移工、雇主權益。

勞動部日前邀集民間團體及相關單位討論搜集意見，勞動部官員指出，勞動部移工懷孕指引包含移工懷孕前、懷孕後、生產以及生產後各階段協助措施，不光只有包含移工權益，也要思考雇主執行上可行性。

官員舉例，若家事移工懷孕主張要申請育嬰留停，雇主依法不能拒絕，只是雇主的照顧需求也必須被兼顧，因此移工孕期期間雇主是否可增聘人力，仍待討論。

另外，官員提到，目前也正在規劃是否提供移工生育上的經濟協助，像是產業類移工有加入勞保，可以領取勞保生育給付，但沒有加入勞保的家事移工就無法領生育給付，但這部分涉及合理性，因此還在規劃思考中。

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