離岸風電邁向大水深 7座浮動離岸風場環評過關

全球浮動式離岸風電以歐洲發展最快，國內目前雖以固定式風場開發為主，但本土、外商業者早已默默耕耘相關技術研發，且至少7座浮動風場環評過關，有資格角逐浮動風場示範計畫選商。

台灣企業綠電需求若渴，以政府綠能發展路徑來看，量體最大的即是為離岸風電，但離岸固定式風場場址空間將在區塊開發3-3期後面臨飽和，若要持續擴大離岸風電軍團，勢必得朝「大水深」區域發展。

為此，經濟部能源署已修正「再生能源發展條例」，刪除離岸風電不超過「領海」，也就是12海里（22.2公里）範圍緊箍咒，更端出浮動風場示範計畫草案，擬比照當年固定式風場示範獎勵階段作法，給予參與者躉購費率和補貼支持。

根據國際離岸風電工程顧問機構4C Offshore統計，全球有約80 GW浮動式風機市場規模，各國紛紛積極設立浮動風機裝置容量目標，包含美國15 GW、葡萄牙10 GW、韓國6 GW等。截至2023年底，全球累計浮動式設置量為275.8 MW。

其中，歐洲發展最快，全球最大規模的浮動式風場Hywind Tampen位於挪威，裝置容量為88 MW的已在去年8月完工併網；法國Provence Grand Large風場亦將在近期商轉，裝置容量為24MW。

盤點國內目前主力推動固定式風場，目前已有至少7座浮動風場闖關環評，包含風睿能源「海碩風電（Formosa 5）」，是國內首座通過環評大會審查的浮式風場。

西班牙開發商貝富新能源「九降風離岸風力發電計畫」、哥本哈根基礎建設基金（CIP）旗下渢汎、渢成、渢利3座風場，以及台亞風能「環亞離岸風力發電計畫」、法國電力再生能源主導開發的「蔚藍海苗栗離岸風電計畫」也已接連通過環評。

因應浮動風場趨勢，開發商早有預備，例如台亞風能2022年便率先宣布，與挪威浮動離岸風電技術龍頭BW Ideol簽署合作協議，共同開發浮動式專案；貝富新能源、法國電力再生能源等外商業者也攜手國內學術、研究單位，助攻浮動風電在台落地。

商品推薦