浮動風場選商機制第3季出爐 擬增浮台碼頭補貼獎勵

待離岸風電區塊開發3-2期容量分配結果底定，經濟部能源署預計第3季公布浮動風場示範計畫。官員透露，獎勵機制方面，擬朝20年躉購費率加上額外補貼方向設計，補貼主要是針對浮動風場所需浮台、碼頭設施等。

3-2期得標結果擬6月上旬決標，確定風場場址空間後，能源署預計在第3季發布浮動式風場示範計畫，力拚年底完成浮動風場選商。

經濟部能源署去年1月更新離岸風電浮動式風場示範計畫草案，單一申請案浮台設置數量為6至12座，約90到180MW規模，獲選案數以2案為原則，得視情形增加1案，意即最多有3個案場，並透過躉購費率做為獎勵，預計2028年完工併網。

經過逾一年討論，各界意見陸續收斂，官員表示，除了併網年度擬延至2029年、2030年，能源署先前便有陸續請業者提供浮動風場開發成本資訊，與期待的獎勵模式，如日本、法國政府除了用躉購費率支持，也給予浮動風場相關研究補助。

同時，能源署持續蒐集各國際機構官方資料，進行比對，盼得出較為精準的成本區間範圍，供再生能源躉購費率審定會參考訂定費率。據了解，業界提供成本懸殊，從每度6至8元，到每度10元以上都有，有意參與浮動風場計畫共國內外等5、6家開發商。

官員透露，畢竟躉購費率一次20年，費率訂定需較為謹慎，因此目前規劃朝躉購費率加上額外補貼方向設計獎勵機制，補貼是一次性，躉購費率則是長期獎勵；若要補貼，主要是針對浮動風場需要的特殊設備、設施，例如浮台、碼頭設施等，海上變電站則非必要。

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