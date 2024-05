我出席 APEC 首屆婦女與貿易雙部長會議 展現推動成果

行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮16、17日率行政院性別平等處、經貿談判辦公室、外交部及財團法人婦女權益促進發展基金會(簡稱婦權基金會)等公私部門,出席由秘魯主辦的亞太經濟合作(APEC)首屆婦女與貿易雙部長會議(Joint Meeting of Ministers Responsible for Trade and Ministers for Women),會中楊珍妮代表展現我國接軌國際,跨部門推動女性經濟賦權及貿易進入,以及貿易政策性別主流化之成果,提高我國際能見度,成果豐碩。

行政院性別平等處表示,楊珍妮代表今(2024)年同時擔任婦女與經濟論壇(WEF)高階政策對話會議(HLPD)團長,呼應今年HLPD主題「吸引婦女與女孩進入STEM:賦予她們創造更美好未來所需的科技與技能」,楊副總談判代表於會中強調,我國政府多年來透過落實性別主流化及公私部門合作,積極推動翻轉性別刻板印象、打造教育與就業的有利環境,以及關注不利處境者進入STEM(科學Science、技術Technology、工程Engineering、數學Mathematics)領域等多方面友善措施,確保沒有任何女性被遺落,全面推進女性在STEM與非傳統領域的參與,2022年女性就讀科技領域學科比率已達36.9%。

行政院性別平等處指出,今年是APEC首次舉辦婦女與貿易雙部長聯席會議,此舉不僅將婦女議題正式納入經貿議程,與世界貿易組織(WTO)趨勢一致,更突顯WEF越趨重視亞太地區性別議題的跨領域合作。我國楊珍妮在會上說明我國積極推動貿易政策過程融入性別觀點,並將性別融入簽訂的協定中;協助我國女企業主取得資金與技能培訓,擴大國際展銷渠道,支持台灣女性創造新興的經濟動能。此外,我國「企業諮詢委員會」(ABAC)代表研發多語言翻譯AI,提供女性企業主近便可得之工具,提升擴展國際貿易機會。

性平處表示,我國今年與會成果豐碩,多位代表團成員受邀於APEC婦女與經濟政策夥伴關係會議(Policy Partnership on Women and the Economy, PPWE)擔任講者,分享我國政策與公私部門合作方案。包含性平處科長蔡芳宜在防止性別暴力場次中,分享透過強化性別平等法制,建立性別統計及跨部會合作,預防實體及數位性別暴力及提供被害人有效、友善、可信賴的保護措施,並呼籲將防止性別暴力納為APEC重要議題,以破除女性經濟參與障礙。

同時,婦權基金會組長顏詩怡參與PPWE結構改革的議題對話,分享我國如何透過公私協力推動性別平等工作法修法、打造性別友善職場以及強化育兒支持措施;最後,婦權基金會李立璿博士則在女性企業新經濟驅動力場次,介紹我國女性創業相關政策,並以公私部門具體案例分享我國支持弱勢女性創業的包容性措施。

性平處進一步表示,我國長年於APEC成功爭取提案計畫補助,促進女性在科技業、農業、建築業、電信業等非傳統領域的就業與決策參與,展現我國促進女性發展經濟潛能的卓越表現。今年更結合數位與健康議題,在APEC提出「促進照顧相關數位健康科技之性別平等及包容性」計畫,探討照顧產業中的女性使用數位健康工具時可能面臨的挑戰,提出全面且具體的建議,使女性照顧者受益,並釋放經濟參與潛能。楊珍妮亦於會中邀請各經濟體代表於今年9月蒞臨台北參加計畫成果研討會,期透過案例與政策交流,攜手為亞太地區女性打造更具性別包容性的數位健康環境。

性平處指出,我國代表團於與會期間與多個友好經濟體進行雙邊會議,就雙方性別平等優勢議題交流合作可能,深化與友好經濟體之連結。因我國致力於創造賦權女性的經濟環境,積極分享經驗,獲得許多APEC經濟體肯定,擴展台灣於國際舞台的發展空間,並共同為亞太區域的經濟繁榮與包容性成長做出貢獻。

