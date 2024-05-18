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Q1製造業產值年增4.56% 終結連5黑

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
首季製造業產值達4兆4194億元，較去年同季成長百分之4.56，結束連續5季的衰退。 聯合報系資料照
首季製造業產值達4兆4194億元，較去年同季成長百分之4.56，結束連續5季的衰退。 聯合報系資料照

經濟部昨日公布，今年第一季製造業產值達四兆四千一百九十四億元，較去年同季成長百分之四點五六，終於結束連續五季的衰退。經濟部表示，製造業恢復正成長，主要受惠於人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求成長，激勵資訊電子產業產能強勁。

資訊電子產業方面，電子零組件業產值年增百分之十一點七六，其中積體電路業因人工智慧與高速運算需求強勁，挹注十二吋晶圓代工持續增產，推動產值攀升至八千八百九十億元，年增百分之十四點○六。

面板及其組件業也因大尺寸面板產品價格高於上年同季，使產值增加至一一八一億元，年增百分之九點九九；電腦電子產品及光學製品業受惠AI浪潮，加上部分產品客戶回補庫存及手機鏡頭訂單挹注，帶動伺服器等產品接單暢旺，產值增加至三三九三億元，年增百分之二十七點二一。

傳產方面，基本金屬業因去年農曆年前備貨效應提前，加以上年同季業者規畫多條產線停機調節產能，基數偏低，年增百分之一；汽車及其零件業在電動車、客貨兩用車新車款成長，汽車用零件需求增加，以及大型貨車因市場需求下滑調節減產交互作用下，產值年增百分之○點九九。

經濟部表示，全球經濟仍受高利率、通膨及美中科技爭端延續、地緣衝突風險升高等因素干擾，但高效運算、AI等應用加速拓展，挹注國內半導體高階製程、伺服器等供應鏈，有助我國製造業生產動能逐步回溫。

手機鏡頭 經濟部 製造業

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