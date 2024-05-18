化學材料、肥料業 產值年增率尚未轉正

儘管今年第1季製造業產值年增率已轉正，終結連五黑，但根據經濟部統計，製造業各行業呈現不均衡復甦。傳統產業方面，因全球終端需求仍未明顯回升，其中化學材料及肥料業和機械設備業仍持續衰退，惟減幅已逐季收斂。

經濟部指出，觀察各行業，基本金屬業今年第1季產值3,850億元，較上年同季增加1.00%，結束自2022年第3季以來連續六季負成長，主因去年農曆年前備貨效應提前，加以上年同季業者規劃多條產線停機調節產能，比較基數偏低，致鋼胚、熱軋鋼捲板、冷軋鋼捲板等產值增加較多，惟部分低價產品擾亂國際供需市場，抵銷部分增幅。

汽車及其零件業同樣呈現微幅增長，今年第1季產值1,221億元，為歷年同季新高，較上年同季增加0.99%。

化學材料及肥料業今年第1季產值3,704億元，較上年同季減少5.70%。

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