製造業產值增4.5%終止連五黑 科技業已全面復甦

經濟部昨（17）日公布2024年第1季製造業產值統計，受惠AI、高速運算與雲端資料服務等需求成長，資訊電子產業接單強勁，帶動首季製造業整體產值達4兆4,194億元，較上年同季增加4.56%，也終結2022年第4季以來連續五季負成長。

迎來久違的好消息，經濟部指出，根據製造業各業產值統計，與「科技業」相關行業已全面復甦。

近九季製造業產值與年增率變動 圖／經濟日報提供

在資訊電子產業方面，電子零組件業產值1兆4,010億元，較上年同季增加11.76%，其中積體電路業產值攀升至8,890億元，年增14.06%，主因受惠人工智慧與高速運算需求強勁，帶動12吋晶圓代工持續增產，加以IC設計因客戶積極拓展應用領域及拉貨動能回升而增產；面板及其組件業因大尺寸面板產品價格較上年同季增加，加以上年同季比較基數偏低，產值增至1,181億元，年增9.99%。

另，電腦電子產品及光學製品業產值3,393億元，為歷年同季新高，較上年同季增加27.21%，主因人工智慧應用及雲端資料服務需求暢旺，加上部分產品客戶回補庫存及手機鏡頭規格持續提升，帶動伺服器、固態硬碟、其他電腦設備及零組件、行動裝置鏡頭等產值增加較多。

經濟部表示，由於產值會受到價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，2024年第1季製造業生產指數87.26，較上年同季增加6.22%，結束2022年第3季以來連續六季負成長。

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