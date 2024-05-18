我國對CPTPP成員國 總出口占比創高

國際供應鏈與地緣政治關係持續變化，加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）是我國持續推動的任務，根據財政部統計，台灣對CPTPP國家出口占總出口比重，已從2018年的21.2%上升至2023年的23.6%，台灣加入CPTPP將是新政府愈來愈重要的課題。

CPTPP於2018年正式生效，目前共有12個成員國，分別是日本、 加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、越南、墨西哥、秘魯、馬來西亞、智利、汶萊及英國，其中，日本、澳洲、馬來西亞、新加坡名列台灣前十大出口國。

台灣於2021年9月22日申請加入CPTPP，時至今日仍未開花結果。然而，台灣對CPTPP成員國的出口額，排除掉今年才加入的英國，已從2018年的709.4億美元，上升至1,021.7億美元，占總出口比重也從2018年的21.2%，上升至2023年的23.6%，足見台灣出口對CPTPP的依賴度持續增加。

另外，英國簽署CPTPP協議於今年全面生效，未來若加計台灣對英國的出口額，占比將進一步提高。

從出口貨物類別來看，2023年台灣對CPTPP的11國出口貨品以電子零組件為主，根據財政部貿易統計資料指出，2023年出口金額為513.2億美元，占對CPTPP出口比重高達49%，其中又以新加坡與日本為該類商品最大出口國，分別占42%與31%。

不過，中國大陸於台灣提出申請前，也提出了申請，這對台灣加入CPTPP的計劃增加變數。因為依照CPTPP的相關規定，在協定生效後，任何國家若要加入CPTPP，都必須經過全體會員同意才能通過。

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