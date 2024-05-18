我對墨出口五年增九成 近岸外包效應 台商擴大當地布局

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導
全球供應鏈重組，帶動近岸外包模式的推展，台商電子代工業者赴墨西哥設廠或擴產布局北美。圖為示意圖。 (美聯社)
全球供應鏈重組，帶動近岸外包模式的推展，台商電子代工業者赴墨西哥設廠或擴產布局北美。圖為示意圖。 (美聯社)

全球供應鏈重組，帶動近岸外包模式的推展，台商電子代工業者赴墨西哥設廠或擴產布局北美。據財政部統計，我對墨西哥出口自2018年美中貿易爭端開啟的24.8億美元，2023年升至47.5億美元，五年間增加91%。今年1至4月我對墨西哥出口18.1億美元，為歷年同期新高，年增31.8%。

據統計，包含鴻海（2317）、廣達在內的台灣主要電子代工廠都已前往墨西哥設點或擴充生產線，財政部預估，今年對墨出口有望創新高，首度突破50億美元。

2018-2023年台灣對CPTPP出口情況 圖／經濟日報提供
2018-2023年台灣對CPTPP出口情況 圖／經濟日報提供

財政部指出，我對墨西哥出口遽增，除受惠近岸外包的拉動，再有美墨加協定（USMCA）免關稅優惠加持以及墨西哥生產與人力成本相對低廉、地理位置等優勢，使墨國成為外資布局北美市場的熱門據點，台商電子代工業者亦赴墨設廠或擴建產線。

目前，鴻海、廣達、和碩、緯創、英業達與仁寶等台灣主要電子代工廠都已前往墨西哥開疆闢土。鴻海當地廠區過去主要生產伺服器產品，近年則增加電動車應用；英業達、緯創則鎖定伺服器為主力；仁寶、和碩、廣達也都在墨西哥設廠，以車電相關布局為主。

從墨西哥進口統計觀察，由於美墨經貿關係高度緊密，美國在墨西哥進口市場占有率達4成以上稱冠，中國大陸約占二成居次，第三至五名近年由德國、日本、韓國輪流更替，市占率介於3%～4%；近五年因墨西哥自台進口增長73.3%，明顯優於整體增幅（+28.9%），拉高台灣在墨進口市占率，2023年為2.4%，較2018年1.8%上揚0.6個百分點，排名亦由第八提升至第六，若按用途類別觀察，又以中間產品占超過九成為大宗。

我出口商品以資通與視聽產品增11.3億美元貢獻最多，其次為電子零組件增5.6億美元，兩大貨類占我對墨西哥出口比重平均各35.6%、12.8%，多供在墨台商及外資廠使用，經組裝為成品再銷往美國。

據統計，1-4月台對墨出口18.1億美元，為歷年同期新高，年增31.8%，其中資通與視聽產品大增89.0%。

墨西哥

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