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首季製造業產值翻紅 AI挹注伺服器接單創高

中央社／ 台北17日電

經濟部統計處發布今年第1季製造業產值統計，受惠AI、高速運算與雲端資料服務等需求成長，今年首季製造業產值達新台幣4兆4194億元，較去年同季增加4.56%，結束連5季負成長，其中伺服器等產品接單暢旺，產值更創歷年同季新高。

資訊電子產業方面，統計處表示，電子零組件業產值較去年同季增加11.76%，其中積體電路業因AI與高速運算需求強勁，挹注12吋晶圓代工持續增產，推升產值至新台幣8890億元，年增14.06%。

面板及其組件業因大尺寸面板產品價格高於去年同季，產值增加至1181億元，年增9.99%；電腦電子產品及光學製品業受惠AI浪潮，加上部分產品客戶回補庫存及手機鏡頭訂單挹注，帶動伺服器等產品接單暢旺，產值增加至3393億元，創歷年同季新高，年增27.21%。

傳統產業部分，統計處表示，汽車及其零件業在電動轎車、客貨兩用車新車款訂單成長，汽車用零件國內外需求增加，以及大型貨車減產交互作用下，產值年增0.99%；基本金屬業則年增1%。

化學材料及肥料業、機械設備業因全球復甦力道緩慢，終端需求仍未明顯回升，加上部分石化產品受國外產能開出市場競爭加劇影響，分別年減5.70%及2.29%，但減幅已逐季收斂。

統計處表示，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，今年第1季製造業生產指數87.26，較去年同季增加6.22%，結束111年第3季以來連續6季負成長。

展望未來，統計處表示，全球經濟持續受高利率、通膨起伏不定，以及美中科技爭端延續、地緣衝突風險升高等不確定因素干擾，但高效能運算、AI等新興科技應用加速拓展，對國內半導體高階製程、伺服器等相關供應鏈生產持續挹注，有助製造業生產動能逐步回溫。

新台幣 製造業

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