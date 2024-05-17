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經濟部補助三億元改善全國29處傳統市場與夜市更新再造

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部17日表示，核定補助三億元改善全國29處傳統市場與夜市更新再造，每處市集補助經費上限1500萬元。

經濟部工商輔導中心表示，該計畫為競爭型，計畫執行期間二年，截至3月16日受理22縣市提出82處市場與夜市改善計畫案，為慎重處理，於3月16日至4月3日期間，現場訪視及盤點攤商對改造需求，並在4月8日至11日期間邀請建築、結構、機電、消防及美學等各領域專家，召開八場次審查會議，評選擇優補助的對象。經濟部5月16日核定29處市場與夜市改善計畫，兼顧城鄉發展；五處離島縣市市場及三處東部地區觀光夜市，餘21處分布於本島各縣市。

經濟部指出，長期以來，攤商期盼市場及夜市能夠更新再造，改善建築物外觀老舊，內部採光不足、通風不良及動線規劃不當等狀況，這次計畫補助經費提供其建物主體更新與環境美化，解決安全、照明、通風及漏水問題，辦理老舊電梯汰換及廁所整修，優化服務設施，增加攤販與顧客互動。工商輔導中心強調，後續將督導地方政府於計畫核定後六個月內完成工程發包，並管控改善計畫於期限內完成整修作業。

經濟部表示，改善全國29處傳統市場與夜市環境，具有示範效果，營造市集成為安全、衛生、整潔、明亮的現代化賣場，可滿足新型態的消費需求並帶動觀光人潮，繁榮地方的發展。

夜市 經濟部

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