擴大循環袋生態圈 momo網購循環袋現在7-ELEVEN也可還

經濟部17日表示，在商業發展署推動下，成功促成momo購物網與7-ELEVEN合作，自2024年5月起，民眾在momo購物網使用的循環袋，可以到7-ELEVEN門市歸還，輕鬆為綠色環保盡一份心力。

經濟部表示，網路購物已是許多人生活中不可或缺的一部分，但大量的包裝廢棄物卻造成環境不小負擔。為減少使用一次性包裝材料，商業發展署推動循環包裝物流服務模式，協助電商與實體通路建立歸還站點以拓展回收網絡，並輔導物流業者導入AI配送排程技術加速各站點循環包裝的回收，而momo與7-ELEVEN的合作，將為重視減廢環保議題消費者提供更便利服務。

7-ELEVEN門市提供代收momo購物網循環袋的服務，消費者在收到循環袋包裹後，可就近至全國7-ELEVEN任一門市的ibon機台列印單據，連同循環空袋交給店員，即可輕鬆完成循環袋歸還，7-ELEVEN回收的循環袋，會由momo購物網整理、翻新，提供給消費者再次使用。

經濟部指出，momo購物網積極朝向低碳轉型，2020年推出以倉儲回收膠膜製成的可重複使用循環袋，提供「momo綠活會員」消費者減碳物流的選擇，已與中華郵政（郵筒及i郵箱）、美廉社、台灣大哥大myfone門市合作回收服務，現在商業署的協助下，再新增7-ELEVEN門市。

商業署表示，7-ELEVEN門市據點超過6,000個，是國內門市最多的零售通路，而momo購物網是國內最大購物網站，促成momo與7-ELEVEN的合作，可建立國內最大網購包材回收服務網絡，觸及更多的消費者，提升循環袋的使用率及歸還率。

商業署還提到，期待由momo購物網與7-ELEVEN的合作形成服務典範，讓綠色消費走入民眾的日常生活，並期盼吸引更多電商業者、實體通路投入網購包裝循環服務生態系，以提升民眾歸還便利性及意願，共同朝向永續服務與綠色生活邁進。未來，商業署將發展共同規格的循環包裝，並協助業者以科技技術管理循環包裝之流通，掌握與分析碳排放數據，促進物流資源永續利用。

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