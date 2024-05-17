電子代工設廠加持 全年對墨西哥出口有望破50億美元

財政部最新統計通報，今年1-4月台灣對墨西哥出口18.1億美元，為歷年同期新高，年增31.8%，其中資通與視聽產品大增89%，受惠人工智慧（AI）、高效能運算等新興科技應用浪潮，全年對墨出口有望首度突破50億美元。

近年隨全球供應鏈重組，帶動近岸外包模式推展，美墨加協定(USMCA)免關稅優惠加持，以及墨西哥生產與人力成本相對低廉、地理位置等優勢，墨國成為外資布局北美市場的熱門據點，台商電子代工業者亦赴墨設廠或擴建產線。

除2020年、2023年受 COVID-19疫情及國際景氣影響外，台灣對墨西哥出口自美中貿易爭端開啟以來加速翻揚，由2018年24.8億美元上升至2023年47.5億美元，5年間增加 91.3%或 22.7 億美元，以資通與視聽產品增11.3億美元，達2.1倍貢獻最多，其次為電子零組件增5.6億美元，增加1.8倍，兩大貨類占我對墨西哥出口比重平均各35.6%、12.8%，多為供在墨台商及外資廠使用，經組裝為成品再銷往美國；基本金屬及其製品、電機產品分別增2.6億美元，增55.5%、1.3億美元，增84.3%。

若從墨西哥進口統計觀察，美墨經貿關係高度緊密，美國在墨西哥進口市場占有率達4成以上稱冠，中國大陸約占2成居次，第3至5名近年由德國、日本、南韓輪流更替，市占率介於 3%-4%。

近5年因墨西哥自台灣進口成長73.3%，明顯優於整體增幅(+28.9%)，拉高台灣在墨進口市占率，2023 年為 2.4%，較2018年1.8%上揚0.6個百分點，排名亦由第8 提升至第6，若按用途別觀察，又以中間產品占超過9成為大宗。

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