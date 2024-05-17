彰化綠電全台第1 王惠美要求一定比例供應彰化企業

彰化縣議員吳韋達今天在縣政總質詢時，指彰化縣擁有豐沛的再生能源，建議將縣內生產的再生能源5%裝置容量，供彰化縣政府綠電平台優先收購，也讓彰化企業優先購買。縣長王惠美表示，縣政府在審查核發設置民營發電業地方主管機關同意函時，將要求再生能源業者提出承諾一定比例的綠電，優先供本縣在地中小企業使用。

針對彰化綠電議題，吳韋達議員表示，台灣規劃2050年達成淨零碳排，再生能源需求將大大提升，將牽涉到產業、金融面向，2025年國內將要課徵碳費，2026年歐盟將要收取碳邊境稅，將造成產業外部成本增加。

吳韋達表示，彰化縣再生能源資源相當豐沛，2024年3月再生能源裝置容量3.3GW，為全台第一，更為可觀的是2027年離岸風電6.4GW，將占全台離岸風電74%，彰化擁有那麼多再生能源，卻無法提供彰化中小企業來使用，因為市場上綠電有99%被大企業收購，台積電就超過8成，綠電對於彰化中小企業不只是貴，更買不到，缺綠電不單單是營運成本增加，更將產生競爭危機。

經綠處長張寒青表示，經拜訪風電商了解，目前企業購售電合約，大概每度電平均成本都在5元以上，彰化工廠數1萬2000多家，10人以下工廠佔54%，風電商要求購買方要拿出信用評等，中小企業信用評等無法滿足條件。

吳韋達指出，經濟部也發現中小企業買不到綠電，問題在於行政程序冗長，正在討論如何簡化，同步鼓勵中小企業思考重組公司結構，像是建立購買綠電窗口等。

吳韋達建議縣政府成立彰化縣綠電平台，扮演再生能源售電業分配角色，要求彰化縣再生能源發電業者，將彰化縣內生產的再生能源5%裝置容量，供彰化縣政府綠電平台優先收購，彰化縣政府綠電平台也讓彰化企業優先購買，更因掌握綠電資源，可以吸引外縣市或國外企業來設籍彰化。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣政府在審查核發設置民營發電業地方主管機關同意函時，將要求再生能源業者提出承諾一定比例的綠電，優先供本縣在地中小企業使用。

經綠處表示，彰化除了擁有台灣最多的風電資源，太陽光電發電量也是國內第二名，未來在審查核發再生能源業者地方主管機關同意函時，將會秉持王惠美縣長的宣示，要求再生能源業者一定要承諾提出一定比例的綠電，供彰化的在地企業優先購買。 彰化縣議員吳韋達今天在縣政總質詢時，指彰化縣擁有豐沛的再生能源，建議將縣內生產的再生能源5%裝置容量，供彰化縣政府綠電平台優先收購，也讓彰化企業優先購買。本報資料照片 彰化縣議員吳韋達質詢綠電議題，縣長王惠美表示，縣政府在審查核發設置民營發電業地方主管機關同意函時，將要求再生能源業者提出承諾一定比例的綠電，優先供本縣在地中小企業使用。圖／吳韋達提供

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