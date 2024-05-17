快訊

台中傳溺水意外！19歲高三生河堤嬉戲落水 無呼吸心跳急救中

議場大混戰！藍白聯手拚國會改革今立院三讀 韓國瑜出招採舉手表決

富邦人壽企業綠色典範 八度榮獲台北市環保局綠色採購績優單位認證

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

富邦人壽於5月15日參加台北市環保局舉辦的頒獎典禮，八度榮獲「綠色採購績優單位」認證，累積綠色採購金額達6.85億元。此獎項鼓勵各界促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式，透過企業推動綠色商機，吸引業者申請環保標章，串聯供應端、銷售端及消費端，共同打造環保與經濟共榮的社會。

富邦人壽善盡企業社會責任，致力推動綠色金融品牌，亦連續六年獲經濟部「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」首獎殊榮、行政院環境部「綠色採購績優單位」認證。

富邦人壽總經理陳世岳表示，隨著綠色時代來臨，SDGs、永續、減碳成為熱門的搜索關鍵字，富邦人壽持續落實永續經營願景，將聯合國及臺灣永續發展目標納入核心業務及營運策略，更積極發揮企業綠色影響力，開發綠色供應商、支持在地小農與社企團體以扶植在地發展，並舉辦環境永續暨綠色採購交流大會、綠色職場課程，從投資到採購、從倡議到行動，接連獲得政府獎項肯定。

舉辦綠色採購交流大會 貫徹聯合國永續發展目標「SDG 12 促進綠色經濟」

富邦人壽於2021年起連續三年舉辦「ESG環境永續暨綠色採購供應商交流大會」，累計邀請近300家企業供應商響應，共同促進綠色採購實務應用，會中特別剖析在國際趨勢下，臺灣企業如何順應綠色浪潮規劃ESG永續經營策略、透過產品與市場對話，幫助對永續議題尚在摸索階段的中小型供應商夥伴提升永續意識，攜手共促永續轉型，並成功輔導42家供應商取得經濟部認證之社會創新組織(社企廠商)，串聯各界影響力，透過永續商機帶動社會與產業共同發展，打造綠色價值鏈。

從綠色投資到綠色採購 富邦人壽扶植小農深耕在地

富邦人壽全面將ESG因子納入評估，深化綠色投資，過去三年(2021-2023)，富邦人壽的綠色金融投資餘額逐年提高，2023年更以1兆8,992億元寫下新高紀錄，也設訂了2030年逾2兆的目標。為擴大綠色影響力，富邦人壽媒合在地小農進行禮品採購，優先選擇符合SDG 1減少貧窮、SDG 3健康福祉的小農合作，例如帶給消費者健康益處的農產品，富邦人壽透過實際採購協助小農深耕在地、接軌國際。

推出內勤單位數位採購推廣課程 打造綠色職場、實踐永續循環

為深化永續經營作為，富邦人壽持續推動綠色職場理念，連續三年舉辦「內勤單位綠色採購推廣課程」，針對綠色採購、服務無紙化及響應公益環保等政策宣導，期盼藉由教育訓練與宣導，讓公司內部員工充分瞭解公司願景及目標，結訓人數累計近200位。

富邦人壽 環保

延伸閱讀

台南非法廢棄物棄置場清運慢挨批 環保局：加速進度

長榮航空攜手中原大學 舉辦ESG永續創新設計競賽今頒獎

屏東空氣品質昨亮紅色警示 環保局啟動應變查獲露天燃燒

噪音車擾民！警聯手環保局取締　今年通報471件擅改違噪車

相關新聞

行政院核定 桃園航空城計畫拆遷重建補助方案

行政院17日表示，鑒於近期營建物價上漲，為落實航空城先建後遷居民安置政策，並保障拆遷戶居住權益，依內政部土徵小組110年...

近五年我國對墨西哥出口增九成 今年估破50億美元創高

財政部表示，今年1至4月我對墨西哥出口18.1億美元，為歷年同期新高，年增31.8%，其中資通與視聽產品大增89.0%，...

美提高陸輸美太陽能關稅恐為口號 台廠短期難有轉單效應

美國在推動綠能與加大對中國大陸貿易制裁之間，陷入兩難階段。雖然美國白宮5月14日宣布決定對自中國大陸進口的太陽能電池或模組關稅由25%拉到50%，看似動作大，但太陽能業者認為，美國自對中國課徵反傾銷稅後，中國大陸太陽能廠早已透過東南亞繞道規避，國內太陽能模組大廠就表示，這項措施宣示性意義大於實質制裁意義。

電子代工設廠加持 全年對墨西哥出口有望破50億美元

財政部最新統計通報，今年1-4月台灣對墨西哥出口18.1億美元，為歷年同期新高，年增31.8%，其中資通與視聽產品大增8...

彰化綠電全台第1 王惠美要求一定比例供應彰化企業

彰化縣議員吳韋達今天在縣政總質詢時，指彰化縣擁有豐沛的再生能源，建議將縣內生產的再生能源5%裝置容量，供彰化縣政府綠電平...

彭啟明專訪2／綠色債券是什麼？真能幫企業解減碳轉型的痛？

準環境部部長彭啟明近日接受經濟日報專訪時表示，碳費不是一個簡單的幾噸碳乘以費率就解決一切的公式，他認為，應該要給企業更多「蘿蔔」，同時在環境面上也應鏈結更多綠色金融，發展更多的金融工具來支持減碳，例如氣候債券，就是一例。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。