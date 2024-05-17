富邦人壽企業綠色典範 八度榮獲台北市環保局綠色採購績優單位認證

富邦人壽於5月15日參加台北市環保局舉辦的頒獎典禮，八度榮獲「綠色採購績優單位」認證，累積綠色採購金額達6.85億元。此獎項鼓勵各界促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式，透過企業推動綠色商機，吸引業者申請環保標章，串聯供應端、銷售端及消費端，共同打造環保與經濟共榮的社會。

富邦人壽善盡企業社會責任，致力推動綠色金融品牌，亦連續六年獲經濟部「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」首獎殊榮、行政院環境部「綠色採購績優單位」認證。

富邦人壽總經理陳世岳表示，隨著綠色時代來臨，SDGs、永續、減碳成為熱門的搜索關鍵字，富邦人壽持續落實永續經營願景，將聯合國及臺灣永續發展目標納入核心業務及營運策略，更積極發揮企業綠色影響力，開發綠色供應商、支持在地小農與社企團體以扶植在地發展，並舉辦環境永續暨綠色採購交流大會、綠色職場課程，從投資到採購、從倡議到行動，接連獲得政府獎項肯定。

舉辦綠色採購交流大會 貫徹聯合國永續發展目標「SDG 12 促進綠色經濟」

富邦人壽於2021年起連續三年舉辦「ESG環境永續暨綠色採購供應商交流大會」，累計邀請近300家企業供應商響應，共同促進綠色採購實務應用，會中特別剖析在國際趨勢下，臺灣企業如何順應綠色浪潮規劃ESG永續經營策略、透過產品與市場對話，幫助對永續議題尚在摸索階段的中小型供應商夥伴提升永續意識，攜手共促永續轉型，並成功輔導42家供應商取得經濟部認證之社會創新組織(社企廠商)，串聯各界影響力，透過永續商機帶動社會與產業共同發展，打造綠色價值鏈。

從綠色投資到綠色採購 富邦人壽扶植小農深耕在地

富邦人壽全面將ESG因子納入評估，深化綠色投資，過去三年(2021-2023)，富邦人壽的綠色金融投資餘額逐年提高，2023年更以1兆8,992億元寫下新高紀錄，也設訂了2030年逾2兆的目標。為擴大綠色影響力，富邦人壽媒合在地小農進行禮品採購，優先選擇符合SDG 1減少貧窮、SDG 3健康福祉的小農合作，例如帶給消費者健康益處的農產品，富邦人壽透過實際採購協助小農深耕在地、接軌國際。

推出內勤單位數位採購推廣課程 打造綠色職場、實踐永續循環

為深化永續經營作為，富邦人壽持續推動綠色職場理念，連續三年舉辦「內勤單位綠色採購推廣課程」，針對綠色採購、服務無紙化及響應公益環保等政策宣導，期盼藉由教育訓練與宣導，讓公司內部員工充分瞭解公司願景及目標，結訓人數累計近200位。

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