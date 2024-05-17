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近五年我國對墨西哥出口增九成 今年估破50億美元創高

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導
台灣對墨西哥出口自美中貿易爭端開啟以來加速翻揚。圖／ingimage
台灣對墨西哥出口自美中貿易爭端開啟以來加速翻揚。圖／ingimage

財政部表示，今年1至4月我對墨西哥出口18.1億美元，為歷年同期新高，年增31.8%，其中資通與視聽產品大增89.0%，受惠於人工智慧、高效能運算等新興科技應用浪潮，全年對墨出口有望首度突破50億美元。

財政部說明，近年隨全球供應鏈重組帶動近岸外包模式之推展，美墨加協定（USMCA）免關稅優惠加持，以及墨西哥生產與人力成本相對低廉、地理位置等優勢，使墨國成為外資布局北美市場的熱門據點，台商電子代工業者也赴墨設廠或擴建產線。

除2020年、2023年受COVID-19疫情及國際景氣影響外，我對墨西哥出口自美中貿易爭端開啟以來加速翻揚，由2018年24.8億美元上升至2023年47.5億美元，五年間增加91.3%或22.7億美元。

財政部進一步分析，從我國出口商品類型來看，以資通與視聽產品增11.3億美元貢獻最多，上升超過200%；其次為電子零組件增5.6億美元，上升約180%，兩大貨類占我對墨西哥出口比重平均各35.6%、12.8%，多提供在墨台商及外資廠使用，經組裝為成品再銷往美國；基本金屬及其製品、電機產品分別增2.6億美元（+55.5%）、1.3億美元（+84.3%）。

近五年因墨西哥自我國進口成長73.3%，明顯優於整體增幅28.9%，拉高我國在墨進口市占率，2023年為2.4%，較2018年的1.8%上揚0.6個百分點，排名也從第八提升至第六，若按用途別觀察，又以中間產品占超過九成為大宗。

若從墨西哥進口統計觀察，由於美墨經貿、地緣關係高度緊密，美國在墨西哥進口市場占有率達四成以上稱冠，中國大陸則約占二成居次，第三至五名近年由德國、日本、南韓輪流更替，市占率介於3%至4%。

墨西哥 財政部

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