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端午節連假薪資該怎麼算？勞動部給答案

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
端午節粽子示意圖。圖／ingimage
端午節粽子示意圖。圖／ingimage

勞動部17日指出，「端午節」（2024年6月10日）為國定假日，依勞動基準法第37條規定，雇主應給予勞工休假，當日工資照給。雇主如徵得勞工同意在端午節當天出勤，工資應依法加倍發給。至於端午節如適逢勞工例假或休息日，應於其他工作日補假。

勞動部進一步說明，今年端午節為星期一，勞雇雙方如約定週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，今年會形成三天連假。假設月薪為新台幣36,000元的勞工（以36,000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為150元）出勤8小時，其各日出勤工資給付規定如下：

一、6月8日（星期六）：性質為休息日，依《勞動基準法》第24條第2項有關休息日出勤加給之規定計給加班費，試算如下：150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1,900元

二、6月9日(星期日)：性質為例假，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。至雇主如係因天災、事變或突發事件，依《勞動基準法》第40條規定，使勞工於例假出勤工作者，工資應加倍發給，並應於事後補假休息，試算如下：150元×8小時＝1,200元

三、6月10日（星期一）：性質為休假日，依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資，試算如下：150元×8小時＝1,200元

勞動部強調，端午節連假期間出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關「直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）」申訴，以維護權益。

勞動部 端午節

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