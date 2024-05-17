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擴大投資台灣再添2企業 豐光電中科二林園區興建新廠

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部表示，投資台灣事務所17日再添二家企業擴大投資台灣，包括台商回台方案的晨豐光電，與中小企業方案的立寬實業。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,484家企業超過2兆2,767億元投資，預估創造15萬1,701個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有311家企業投資約1兆2,543億元，創造8萬7,389個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」有984家企業投資約4,632億元，創造3萬6,179個就業機會，後續尚有20家企業排隊待審。

晨豐光電主要製造車載面板用各規格玻璃基板，以成熟的曲面成型與表面處理技術，生產出市面上最大尺寸的車用顯示玻璃蓋板，並陸續取得車廠客戶認證。由於先前受到美中貿易戰影響，晨豐光電為應客戶急單需求，曾於108年申請臺商方案投資臺中廠，現因生產空間不敷使用，決定於中科二林園區興建新廠，並在臺中廠區擴建廠房及產線，以智慧化聯網方式管理生產流程，加上自動排程、即時監控與設備故障預知功能，將可大幅提升產品品質與作業效率。此外，公司規劃在新廠屋頂架設太陽能板，並積極回收廢水與種植喬木，全力配合我國2050淨零碳排政策。

立寬實業生產廚房、飲水龍頭，專注於研發水龍頭新穎功能及設計，並具備模具開發、零組件生產與組裝之整合能力，在臺灣和其他國家獲得多項發明與新型專利，生產工廠通過ISO-9001認證，產品皆經臺灣CNS8088無鉛龍頭認證、美國NSF 認證、澳洲WATERMARK認證，品質獲得國內外品牌大廠的認可。為了維持市場競爭力，立寬實業擬改建位於彰化縣鹿港鎮廠區並增設智慧化產線，持續開發MES物聯網系統，以優化生產效能；廠區將建置太陽能發電裝置，設立電力監控系統，與回收水龍頭試水後廢水，期望以環保方式生產，實踐替全球家庭提供清澈用水的企業使命，該案預計投資金額將逾二億元，可創造五名本國就業機會。

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