經濟部加入全球隱私執法合作協議 推動跨境合作
經濟部今（17）日表示，經濟部與各部會共同加入全球隱私執法合作協議，並推動跨境合作。
經濟部表示，為加強保障國人個資，經濟部與各部會負責執行資料保護及隱私法律，我方有權進行相關案件調查及執法程序的機關，共同於去年底申請加入「全球隱私執法合作協議Global Cooperation Arrangement for Privacy Enforcement （Global CAPE）」，並在今年3月接獲Global CAPE管理者日本經濟產業省通知，我方申請已獲通過，成功加入此一國際合作機制。
經濟部指出，透過加入Global CAPE，將促進我國與美國、日本、加拿大、英國、韓國、菲律賓、新加坡、墨西哥、杜拜金融中心、百慕達等國際夥伴，針對隱私或個資保護的跨境執法、資訊分享、專業交流等事項進行互助合作，強化民眾資訊隱私權保障，並與國際最新法制與實務動向接軌，為活絡跨境數位貿易奠定更穩固基礎，並為我國產業建立受信任的資料跨境傳輸環境，帶動我國數位經濟蓬勃發展。
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