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勞基法將滿40週年 勞團籲增國定假日、加班費

中央社／ 台北17日電

勞動基準法將滿40週年，勞工團體今天呼籲應檢討從未調整的加班費率以及新增國定假日等。勞動部表示，這涉及修法且影響層面廣泛，將持續蒐集各界意見，凝聚共識。

新內閣人事將於20日上任，勞工團體2024工人鬥總統今天召開記者會向新政府喊話，希望新執政團隊和新國會，看到台灣勞工在經濟統計數據不斷成長的情況下，普遍仍低薪過勞的現況，並正面回應台灣勞工，改善經濟成長下勞工仍然低薪過勞的問題。

台灣鐵路產業工會秘書長朱智宇表示，總統當選人賴清德在競選廣告中，以接手總統蔡英文繼續開車的意象來宣傳延續執政的重要，但對台灣勞工來說，當經濟不斷成長時，驅動這台車前行的勞工卻面臨低薪過勞處境。

桃園市產業總工會理事長朱梅雪表示，希望新政府能修改「紀念日及節日實施辦法」或直接制定「國定假日法」，增加台灣勞工的國定假日，2016年雖然台灣勞工的法定工時從雙週84工時下修為單週40小時，但同時也刪除了7天國定假日。

朱梅雪說，台灣年度總工時的降低幅度並不明顯，依據勞動部歷年國際勞動統計，台灣在全世界經濟合作暨發展組織（OECD）國家的年總工時，長年來名列高工時的前幾名，在亞洲國家僅優於新加坡，年度總工時統計上，比日本、南韓等國家都過勞，而在國定假日上，台灣勞工目前只有12天，也少於日本的16天及韓國的15天，呼籲新政府能改善。

宜蘭縣產業總工會副理事長許建東則表示，希望新政府能檢討加班費率，從每日正常工時8小時後繼續加班加給的1/3調整為加給1/2，後2小時加班費率則從加給2/3改為加給1倍。

許建東說，勞基法第29條訂明事業單位年度有盈餘應給勞工獎金或分配紅利的部分，希望這條法規朝更明確分配比例的方向修正，否則這條文等同虛設，只有象徵意義，在實務上根本無法幫助勞工爭取到更合理的盈餘分配。

台灣貨運倉儲產業工會理事長林志雄說，除了希望加班費率提高外，也應將現在勞基法第32條之1的補休時數，修改成比照加班費率給予補休，避免勞工因為加班費跟補休明確的費率差異，導致勞工被要求不能領加班費只能選補休。

對於勞團訴求，勞動部表示，有關檢討加班費率、補休的訴求，涉及修法，且影響層面廣泛，將持續蒐集各界意見，凝聚共識。

至於增加國定假日的訴求，勞動部指出，勞動基準法已確保每1名勞工都有週休二日權利，國定假日也回歸全國一致性規定，至於國定假日增加與否，將由內政部就所定「紀念日及節日實施辦法」，整體考量。

加班費 國定假日 工時

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