快訊

不是蛋白！雙北年輕人買房最愛這蛋黄區、1天6間

遭黃子佼控吸毒「終於真相大白」！大S感動發聲了

NONO性侵猥褻6女遭起訴「近況曝光」靠老婆獨扛家計

焦佑倫：台灣應培養核電人才 技術可望持續進步

中央社／ 台北17日電

電纜及不銹鋼廠華新麗華董事長焦佑倫今天表示，台灣應培養核能發電人才，核電技術將持續進步；華新已投資英國SMP公司，除提供不銹鋼生產原料外，也是英國核電廠發電關鍵零件供應商。

華新今天舉行股東會，焦佑倫指出，台灣不論從事太陽能發電、海洋風電等綠能產業都有限制，不像美國、中國的國土龐大，有足夠的空間可以發展，台灣應考慮核能發電。

焦佑倫說，即便現在台灣不採核能發電，對核電安全存有疑慮，但不代表20、30年後的核電技術不被接受，核電技術仍將持續進步。

華新說明，持有70%義大利CAS公司股權，取得不銹鋼關鍵零組件技術及認證，可應用於航太、國防、油氣、能源、醫療、汽車、精密加工，而CAS持有英國SMP公司100%股權。

核能 核電廠 英國

延伸閱讀

核電延役 經部依法行政

童子賢：G20、歐盟都提倡核電

【重磅快評】綠營核戰？王美花要走，神主牌留給郭智輝

準經長鬆口核能多數人決定 賴士葆：盼擺脫政黨綁架

相關新聞

影／華新焦佑倫：台灣沒有選擇、必須發展核電 就算不建廠也得有關鍵能力

520新政府即將上任，近期核電議題再度掀起討論。華新麗華（1605）董事長焦佑倫今（17）日在股東會後，接受採訪表示，台...

勞基法將滿40週年 勞團籲增國定假日、加班費

勞動基準法將滿40週年，勞工團體今天呼籲應檢討從未調整的加班費率以及新增國定假日等。勞動部表示，這涉及修法且影響層面廣泛...

因應AI時代 郭智輝：用最嚴苛情境預測未來用電需求

準經濟部長郭智輝昨天赴經濟部能源署聽取業務報告，與會官員轉述，郭智輝指示因應AI時代來臨，相關運算、伺服器、半導體設廠需...

陸NAND業者拋售低價庫存 台廠今年說好的復甦又現雜音？

中國大陸NAND業者適逢第2季傳統淡季，啟動拋售手中低價庫存策略，不過，台記憶體業者具備「高階產品」的底氣，例如群聯（8299）在伺服器、企業級SSD布局皆有斬獲，近期擴大推廣的獨家專利AI 方案「aiDAPTIV+」等均已設計導入中，威剛（3260）、十銓（4967）、創見（2451）等都有高階產品支撐，不畏短期雜音。

撥補台電導致略升…國債新高 每人背債27.4萬元

財政部近日公布最新國債鐘，平均每人負債廿七萬四千元創歷史新高，遭立委砲轟國債鐘破表；不過，財政部晚間火速發布新聞解釋，至...

非核轉彎？ 龔明鑫：能源政策可討論

民進黨政府推動二○二五年非核家園政策，國發會先前公布二○五○年淨零碳排路徑圖，電力配比目標中，核能不在選項中，準經濟部長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。