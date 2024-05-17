焦佑倫：台灣應培養核電人才 技術可望持續進步

電纜及不銹鋼廠華新麗華董事長焦佑倫今天表示，台灣應培養核能發電人才，核電技術將持續進步；華新已投資英國SMP公司，除提供不銹鋼生產原料外，也是英國核電廠發電關鍵零件供應商。

華新今天舉行股東會，焦佑倫指出，台灣不論從事太陽能發電、海洋風電等綠能產業都有限制，不像美國、中國的國土龐大，有足夠的空間可以發展，台灣應考慮核能發電。

焦佑倫說，即便現在台灣不採核能發電，對核電安全存有疑慮，但不代表20、30年後的核電技術不被接受，核電技術仍將持續進步。

華新說明，持有70%義大利CAS公司股權，取得不銹鋼關鍵零組件技術及認證，可應用於航太、國防、油氣、能源、醫療、汽車、精密加工，而CAS持有英國SMP公司100%股權。

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