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影／華新焦佑倫：台灣沒有選擇、必須發展核電 就算不建廠也得有關鍵能力

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
華新麗華董事長焦佑倫。記者朱曼寧／攝影
華新麗華董事長焦佑倫。記者朱曼寧／攝影

520新政府即將上任，近期核電議題再度掀起討論。華新麗華（1605）董事長焦佑倫今（17）日在股東會後，接受採訪表示，台灣需要清淨能源條件非常明顯，因為沒有足夠的土地，所以風電、海上、光電等條件不足，所以我們沒有別的選擇，必須要發展核電，即使不建廠也必須要有培育核電人才及技術的能力。

焦佑倫表示，核電有許多爭議，這方面可以理解，但是未來20、30年後的核電，會跟現在的核電完全不同，安全性、方便性都會不一樣，現在全球都在研究核電，就算台灣今天不發展核電，也一定要有發展核電的能力，必須在教育上著手，像是清大有核工系，未來台灣一定要培養核電的人才，必須投入核電的研究，因應未來20年的需求。

焦佑倫指出，台灣要為未來努力，40年前沒有人能想到台灣成為半導體王國，而現在台灣必須對核電有全新的認知，並積極研究技術等相關領域，包括零組件的生產等，或許未來台灣也能成為全球核電技術中的關鍵一員。

近年台灣缺電事件頻傳，有供電不穩的問題，焦佑倫指出，構成電力問題的成因很多，主要是來自很多像是AI、EV等的新需求，未來電網必須重新設計改造，這也是新的發展趨勢，台灣要有這種考量，放眼美國、歐洲也是這個趨勢，而台灣的電量總量不夠，短期內電網穩定度不夠情況，可能會再度發生，所以台灣在這方面一定要有計畫性的規劃，當然，以華新本業來說，現階段因政府投入台電強韌電網計畫，對電線電纜也帶來大量的需求，預期今年持續有良好的貢獻。

核電 股東會

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